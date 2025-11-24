AKTUELNO

Auto/Tech

NIKAKO NE PUNITE TELEFON DO 100 ODSTO: Evo koji je idealan opseg da vam baterija traje godinama

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Punjenje telefona do 100 % možda izgleda kao najbolja praksa, ali stručnjaci upozoravaju da to skraćuje vek trajanja baterije.

Naime, kada baterija dostigne pun kapacitet, izložena je višem naponu, što može ubrzati hemijske promene unutar ćelija i smanjiti njen kapacitet tokom vremena.

Za duži vek baterije, stručnjaci preporučuju da je punite do 80 %, dok je idealan opseg između 20 % i 80 %. Punjenje do 100 % treba da bude izuzetak, osim kada je to nužno, poput dugih putovanja. Takođe, izbegavajte da bateriju ispraznite do 0 %, jer to može dodatno da optereti ćelije.

Pazite na temperaturu

Temperatura je još jedan važan faktor visoke i niske temperature mogu ubrzati degradaciju baterije, pa je važno izbegavati punjenje telefona u toplim uslovima, naročito u futrolama koje zadržavaju toplotu. Brzo punjenje, iako zgodno, može generisati dodatnu toplotu i ubrzati trošenje baterije.

Najbolja praksa je korišćenje standardnog punjača i aktiviranje opcija za "optimizovano punjenje" ako su dostupne. Time možete značajno produžiti životni vek baterije vašeg telefona.

pročitajte još

ŠOK SNIMAK IZ GRČKE ZAPALIO MREŽE! Misteriozna žena u belom stoji nepomično na plaži sa ispruženim rukama (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Baterija

#Mobilni telefon

#Temperatura

#punjenje telefona

#trošenje baterije

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

Ne punite telefon u autu! Upozorenje stručnjaka zašto to nikako nije dobra ideja

Auto/Tech

Nikako ne radite ovo dok punite telefon

Auto/Tech

Mobilni telefon ne treba da punite u automobilu: OVO su razlozi, dobro obratite pažnju

Auto/Tech

BATERIJA NA LAPTOPU TRAJE SVE KRAĆE?! Evo jednostavnih koraka da je spasite i produžite joj vek

Auto/Tech

Električar upozorava: Nikada ne ostavljajte telefon ovde dok se puni, može izazvati požar!

Auto/Tech

Veliku grešku pravimo kada punimo telefon: Stručnjaci upozorili na 'pravilo 100 odsto' koje uništava bateriju