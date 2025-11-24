NIKAKO NE PUNITE TELEFON DO 100 ODSTO: Evo koji je idealan opseg da vam baterija traje godinama

Punjenje telefona do 100 % možda izgleda kao najbolja praksa, ali stručnjaci upozoravaju da to skraćuje vek trajanja baterije.

Naime, kada baterija dostigne pun kapacitet, izložena je višem naponu, što može ubrzati hemijske promene unutar ćelija i smanjiti njen kapacitet tokom vremena.

Za duži vek baterije, stručnjaci preporučuju da je punite do 80 %, dok je idealan opseg između 20 % i 80 %. Punjenje do 100 % treba da bude izuzetak, osim kada je to nužno, poput dugih putovanja. Takođe, izbegavajte da bateriju ispraznite do 0 %, jer to može dodatno da optereti ćelije.

Pazite na temperaturu

Temperatura je još jedan važan faktor visoke i niske temperature mogu ubrzati degradaciju baterije, pa je važno izbegavati punjenje telefona u toplim uslovima, naročito u futrolama koje zadržavaju toplotu. Brzo punjenje, iako zgodno, može generisati dodatnu toplotu i ubrzati trošenje baterije.

Najbolja praksa je korišćenje standardnog punjača i aktiviranje opcija za "optimizovano punjenje" ako su dostupne. Time možete značajno produžiti životni vek baterije vašeg telefona.

Autor: Marija Radić