Nisam, nemoj, neću, nemam: Mnogi greše, a samo je jedno pravilo! Rešavamo i OVU pravopisnu nedoumicu

Izbegnite pravopisne greške.

Komunikacija se sve više svodi na kuckanje poruka i dopisivanje na društvenim mrežama, a mnogi se služe skraćenicama kako bi izbegli moguće neprijatnosti.

Ovom prilikom rešavamo pitanja koja muče mnoge. Pravilno je pisati NISAM, NEMOJ, NEĆU, NEMAM.

NISAM - Odrični oblici glagola jesam ne glase nesam-nesi-nesmo-neste-nesu nego nisam-nisi-nije-nismo-niste-nisu i pišu se sastavljeno.

NEMOJ - Ovo je izuzetak od pravila o rastavljenom pisanju rečce ne od glagola u ličnim oblicima. Rečca ne je srasla sa glagolom moći.

NEĆU - Ovo je izuzetak od pravila o rastavljenom pisanju rečce ne od glagola. Odrična rečca ne je srasla sa glagolom hteti.

NEMAM - I ovo je izuzetak od pravila o rastavljenom pisanju rečce ne od glagola. Odrična rečca ne je srasla sa glagolom imati. Od ne imam dobili smo nemam, nemaš, nema, nemamo, nemate, nemaju.

Jedna od najčešćih pravopisnih nedoumica je i da li se piše sa mnom ili samnom.

Iako su mnogi ubeđeni da je to problem školaraca, mnogo je i odraslih koji ne znaju pravilan oblik.

Pravilno i jedino ispravno se piše sa mnom (ODVOJENO).

Ova fraza sastavljena je od predloga SA i padežnog oblika MNOM, koji predstavlja instrumental lične zamenice ja. Pravopis srpskog jezika nalaže da se predlog sa (ili s) piše odvojeno od zamenice.

Autor: Marija Radić