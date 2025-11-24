Neverica u Srbiji: Otišao sam na momačko veče, umalo nisam povratio kad sam OVO video

Internetom kruži priča o "modernom shvatanju braka" koje je jednog gosta venčanja ostavilo u potpunom šoku. Umesto klasičnog veselja, svedočio je scenama koje je nazvao sramotnim i pita se da li je to postao novi standard u društvu.

Jedan korisnik Reddita podelio je svoje zapanjujuće iskustvo od kada je pre nekoliko nedelja otišao na momačko veče i svadbu svog prijatelja. Njegova ispovest, objavljena na popularnom subredditu r/AskSerbia pod naslovom "Moderno shvatanje braka?", pokrenula je burnu raspravu o granicama u prijateljstvu, moralu i očekivanjima od bračne zajednice.

Gost, koji je ostao anoniman, opisao je atmosferu sa momačke večeri. Prema njegovim rečima, jedan od mladoženjinih drugova je organizovao dolazak striptizete.

"Naziv usluge je bila 'striptizeta sa skokom'. Kada je stigla prvo je počela da igra da bi nedugo zatim otišla sa mladoženjom u odvojenu prostoriju lokala gde je mladoženja sa velikim zadovoljstvom primio uslugu", piše u objavi.

Nevolje su se nastavile i na samoj svadbi. Mladić navodi da je, samo dve nedelje nakon momačke, na svadbenom plesu mladoženja pevao pesmu "Lutko, ja sam rešen...", što ga je dodatno zgrozilo.

"Umalo nisam povratio predjelo", napisao je.

Vrhunac šoka usledio je kada je, kako tvrdi, na svadbi "vuklo linija nego u barutani".

Autor objave izražava duboko razočaranje i pita se kako uopšte da nastavi prijateljstvo sa čovekom koji je spreman na takvo ponašanje prema ženi koju ženi. Poseban problem mu stvara činjenica da sada treba da posećuje par na slavi i da se "pretvara da je sve najnormalnije".

"Meni ovo ništa nema smisla. Još da napomenem da se na svadbi vuklo linija nego u barutani. Varanje je uvek bilo i biće, ali mi ovo nikada neće biti jasno. Veoma smo pali kao društvo," zaključio je.

Ispovest je izazvala veliki broj komentara, a mišljenja su podeljena. Većina korisnika složila se sa autorom da ovakvo ponašanje nije normalno, ali su ga upozorili da ne sme da generalizuje na osnovu jednog lošeg iskustva.

Mnogi su istakli da su njihova momačka veća izgledala potpuno drugačije: od raftinga, preko društvenih igara, do putovanja.

Jedan korisnik je napisao: "Verovatno si se našao u takvom društvu, ne treba sad da generalizuješ i na osnovu jednog iskustva misliš da je to standard. Momačke večeri na kojima sam bio su se svodile na odlazak na rafting, igranje Katana celu noć, odlazak u Beč i blejanje."

Najčešći savet bio je da se autor udalji od takvog kruga prijatelja, umesto da se meša u njihov odnos.

Bilo je i pokušaja da se objasni ponašanje mladoženje kao posledica pritiska društva.

"Ako su mladi onda je to pritisak društva. Mladoženja je stavljen u poziciju da treba da se pravi "muško" i da mu se to sviđa, ali ako je stariji onda samo nešto nije u radu sa njim", bio je jedan komentar.

