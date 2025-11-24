Platforma Iks uvodi novu funkciju za proveru autentičnosti profila korisnika: OVO im je cilj

AKTUELNO

Platforma Iks (ranije Tviter) objavila je da uvodi novu funkciju "O ovom nalogu" (About this account) koja će prikazivati informacije o korisničkim profilima, uključujući zemlju u kojoj se nalaze, broj promena korisničkog imena, datum prvog pristupa platformi i način preuzimanja aplikacije.

Cilj funkcije je da se smanji broj neautentičnih naloga i botova na Iksu koji se predstavljaju kao ljudi, prenosi Teh kranč.

Na primer, ako bi korisnik naveo da je iz Sjedinjenih Američkih Država, a informacije pokazuju da se nalog nalazi u nekoj drugoj državi, drugi korisnici imaju valjan razlog da posumnjaju u njegove prave namere.

Direktor za proizvode u kompaniji Iks Nikita Bir je uvođenje ove funkcije na globalnom nivou nazvao "važnim prvim korakom ka obezbeđivanju integriteta globalne agore".

Neki korisnici su se već žalili da njihova lokacija koju navodi Iks nije tačna, a Bir je priznao probleme i naveo da će oni biti rešeni do utorka.

