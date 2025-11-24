Bitkoin pao na 74.462 evra: Negativan trend se nastavlja

AKTUELNO

Vrednost bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 1,31 odsto na 74.462,37 evra, čime se nastavlja negativan trend iz prošle nedelje.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 58,14 milijardi evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 19 u kategoriji "ekstremni strah", što je neznatno poboljšanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 13 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 1,29 odsto na 2.433,77 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,48 odsto na 725,48 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 1,37 odsto na 112,48 evra, a avalanš (AVAX) porastao za 0,15 odsto na 11,59 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,29 evra, što je za 1,91 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BANANA, GPS i PARTI.

