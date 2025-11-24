AKTUELNO

VENČALA SE SAMA SA SOBOM, A SAD NAJAVLJUJE RAZVOD! Priznala da je ova neobična veza ISCRPLJUJE! Gore društvene mreže o 'najkomplikovanijem razvodu'

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/suellencarey.uk ||

Suelen Keri, influenserka iz Brazila koja je prošle godine šokirala javnost ceremonijom „sologamije“, sada je objavila da se razvodi od sebe. Nakon što je svetu poručila da je „najvažnije voleti sebe“, priznala je da je ova neobična veza postala iscrpljujuća.

Kako kaže, stalni pritisak da bude savršena partnerka samoj sebi počeo je da je umara više nego bilo koja romantična veza do sada.

Foto: Instagram.com/suellencarey.uk

„Očekivanja koja sam nametnula sebi bila su prevelika“, ispričala je uz osmeh, priznajući da je i sama iznenađena koliko je „teško održavati brak – čak i kad si u braku sa sobom“.

Vest je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama – od podrške, do duhovitih poruka o „najkomplikovanijem razvodu ikada“.

Autor: Jovana Nerić

