Čudo na Tajlandu! Žena 'oživela' baš pred kremaciju: Bizarnoj sceni kumovao brat 'pokojnice'

Kada je gospođa Čontirat (65) umrla, niko nije ni slutio da će njena smrt u selu na Tajlandu dospeti na stranice rubrika tipa "verovali ili ne". Sve je "zakuvao" mlađi brat žene Mongkol (57). Porodica je požurila da telo stavi u kovčeg ne bi li ga što pre transportovala u bolnicu u Bangkok, da bi telo žene donirali u naučne svrhe.

Bolnica je odbila da leš primi jer su imali samo potvrdu o smrti, ali ne i izveštaj sa obdukcije. Zavrzlama se nastavila u pogrebnom preduzeću gde je brat pokojnice došao da bi tražio besplatan kovčeg. na šta mu je rečeno da ne može da dobije sanduk ako osoba nije još preminula i nema potvrde o smrti. Rečeno mu je da kontaktira bolnicu i starešinu sela. Brat se poslepodne vratio i rekao da mu je sestra preminula. Tada je dobio kovčeg.

Brat je potom pohitao sa kovčegom put druge provincije, da bi tamo, u hramu, leš kremirao. "Pokojna" gospođa se u međuvremenu osvestila i počela da lupa u sanduk tražeći da je neko spasi. Iz hrama su je transportovali u bolnicu, gde je utvrđeno da ima hipoglikemiju odnosno nizak nivo šećera u krvi. Dobila je terapiju, a porodica dozvolu da je odvede kući gde je nastavila oporavak.



Mediji su se obratili starešini sela koji je zapravo porodici izdao potvrdu o smrti gospođe Čontirat. Starešina je rekao da je brat žene došao kod njega i rekao mu da mu je sestra umrla kod njega kući. Kao dokaz je dao potvrdu da telo treba da se donira bolnici i rekao starešini da su je već smestili u kovčeg, a sve je tako navodno želela pokojnica.

Starešina je rekao da je porodica pokojnice veoma zatvorena grupa ljudi, da nisu bliski sa komšijama i da se bave baštovanstvom. Dodao je da je situacija brzo eskalirala, a priča o čudesnom uskrsnuću bake postala viralna.

"Kada neko umre u selu, to se objavi svima, a seljani onda priteknu u pomoć oko sahrane. To sada nije bio slučaj, jer se porodici žurilo", objasnio je starešina sela zašto nije ni video navodni leš.

Starešina sela se posle svega izvinio bolnici što je potvrdu o smrti popunio na takav način, bez provere.

