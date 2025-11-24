Pokretni toalet sa velike visine pao na most u Sevilji, samo čudom niko nije nastradao

Prenosna toaletna kabina pala je u četvrtak popodne sa velike visine na most Sentenario u Sevilji, koji je trenutno u procesu rekonstrukcije.

Kabina se raspala nasred puta, a sadržaj pokretnog toaleta se razlio, što je izazvalo prekid saobraćaja, prenosi El Pais.

Prema izveštajima lokalnih medija, nije bilo povređenih niti materijalne štete.

Incident se dogodio oko 17.30, a video koji je objavljen na društvenm mrežama prikazuje kako kabina mobilnog toaleta pada sa dizalice.

Kabina je pala na centralnu traku auto-puta, blokirajući prolaz automobilima koji su, na sreću, prelazili most malom brzinom.

Uprkos gustom saobraćaju u tom trenutku, toalet nije pao ni na jedno od vozila.

Radovi na rekonstrukciji mosta Sentenario, koji prelazi preko Kanala Alfonsa XIII u luku Sevilja, finansira kompanija "Acciona", a procenjena vrednost projekta iznosi oko 100 miliona evra.

Ova obnova je jedan od najvećih projekata koji je Ministarstvo saobraćaja dodelilo Sevilji u poslednjim godinama. Projekat je takođe bio predmet kontroverzi, zbog povezanosti sa slučajem korupcije bivšeg socijalističkog lidera Santosa Serdana, koji je navodno imao veliki interes da se raspiše tender za ovaj projekat.

Pogledajte kako je izgledao incident sa toaletom:

🚽🌉 Un baño portátil cae desde el Puente del Centenario de Sevilla, golpea el asfalto y deja la carretera llena de residuos fecales: "Mira toda la mierda, illo"



👉No hubo heridos ni daños materiales graves, ya que el carril estaba cerrado al tráfico en ese momento pic.twitter.com/lyvdaQVFSb — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) 21. новембар 2025.

Autor: D.Bošković