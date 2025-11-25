ŠOKIRALA SE KAD JE VIDELA: Nakon noćnog provoda žena otkrila da je dužna 50 milijardi dolara (VIDEO)

Mnogi zaziru od jutarnjeg pogleda na stanje svog računa - a nakon noćnog provoda.

Ipak, malo ko je doživeo šok poput Medi Mekgivern iz Kalifornije, kojoj je aplikacija pokazala da je u minusu, ni manje ni više, nego 49 milijardi dolara.

Kamera sve snimila

Priča ove Amerikanke iznova je aktuelizovana na mrežama. Ona je pre nekoliko godina, a nakon jednog izlaska u grad, nehajno otvorila aplikaciju banke “Chase” i doživela šok života.

Dok je na ekranu svetleo nezamisliv iznos, realnost je bila mnogo prizemnija - njen pravi raspoloživi saldo iznosio je 76,28 dolara, a potrošnja te nedelje uobičajenih 680 dolara.

Srećom ili nesrećom, prijatelj Gejb Flores snimio je trenutak kada je Medi u neverici pokrenula aplikaciju banke i ostala frapirana.

“Izašli smo u kafić, došli kući, Medi je proverila telefon… i eto nas. Ona je 49 milijardi dolara u minusu!“, napisao je.

"Pozvala sam banku..."

Nesvakidašnji snimak je brzo postao viralan, a gledaoci mogu da čuju Medi kako govori: “Kunem se da piše minus 49 milijardi! Šta da radim?!“.

@gabefloress We went out to the bar and Maddie checked her phone when we got home and she’s -$50 billion dollars in debt #fyppageforyou #fypシ ♬ original sound - gabe

Na drugom snimku, još u šoku, ponavlja: “Ja sam 49 milijardi dolara u dugu! Šta se tada radi?!“.

Njena priča je zainteresovala lokalne i svetske medije, a devojka je kasnije sve objasnila.

“Pozvala sam banku i rekla: ‘Hej, u minusu sam 49 milijardi dolara, ne znam zašto’. Službenica se samo rekla: ‘Mogu li da vas stavim na čekanje? Ovo nikada nisam videla’“, otkrila je.

"Uveli su novi sistem"

Aplikacija banke je istovremeno prikazivala i apsurdnu poruku - da će primitii 50 milijardi dolara 2099. godine!

Nakon odlaska u filijalu, problem je rešen, a Medi je dobila objašnjenje da je reč o “tehničkoj grešci”, prenosi Newsweek.

“Chase je tog vikenda uveo novi sistem i zato je više ljudi imalo isti problem. Ako vam se ovo desi - samo ih pozovite“, izjavila je.

Korisnici društvenih mreža su se našalili na račun bizarne situacije. Jedan je napisao: “Taj dan si bila prva u svetu po iznosu duga”.

Autor: Marija Radić