Proverite da li vas je neko blokirao: Tri načina koja odmah rešavaju sumnju

Postoji nekoliko načina da pokušate da li ste blokirani kod nekoga u telefonu bez da smetate osobi koju pokušavate da kontaktirate.

Ako primetite da vaši pozivi i poruke ne prolaze do određene osobe, možda se pitate da li ste blokirani.

Pozivanje sumnjivca

Jedan od najjednostavnijih načina da proverite je da pozovete broj. Ako vaš poziv zazvoni samo jednom i odmah pređe na govornu poštu, to može biti znak da ste blokirani. Ipak, to ne znači nužno da ste blokirani, osoba može biti zauzeta ili je isključila telefonn. Ako poziv prođe normalno, verovatno niste blokirani.

Ostavljanje govorne pošte

Kada ostavite poruku na govornoj pošti, ako ste blokirani, ona neće otići u standardnu pristiglu poštu, već u posebnu poštu za blokirane brojeve. U tom slučaju, osoba je neće ni čuti.

Koristite drugi telefon

Najlakši način da budete sigurni je da koristite drugi telefon i pokušate ponovo da pozovete osobu. Ako poziv prođe, znači da vaš broj verovatno jeste blokiran.

Ukoliko ni jedna od ovih metoda ne potvrdi da ste blokirani, može biti da je problem u signalnoj vezi ili postavkama telefona.

Autor: Marija Radić