Šta 'EU AI Act' propisuje: Obaveze monitoringa, kontrole i bezbednosti AI sistema

U skladu sa Uredbom (EU) 2024/1689 – poznatom kao EU Artificial Intelligence Act, prvi sveobuhvatni zakon koji uređuje veštačku inteligenciju u Evropi – uvedene su brojne obaveze za organizacije koje razvijaju, koriste ili plasiraju AI sisteme na tržištu Evropske unije. Posebno su stroga pravila za sisteme koji spadaju u kategoriju visokog rizika.
Ovaj pregled objašnjava kada se obaveze primenjuju, šta konkretno znači monitoring, koje bezbednosne mere zakon propisuje i kako specijalizovane firme mogu preuzeti AI usklađivanje za klijente.
Kada se primenjuju obaveze monitoringa i kontrole
EU AI Act ne tretira sve AI sisteme jednako – već primena obaveza zavisi od nivoa rizika:
Visokorizični AI sistemi podlaze najstrožim pravilima. Tu spadaju npr. sistemi u medicini, zapošljavanju, obrazovanju, kritičnoj infrastrukturi, pravosuđu i dr.
Korisnici (deployeri) i pružaoci (provideri) ovih sistema imaju različite, ali međusobno povezane obaveze.
Obaveze za deployere visokorizičnih AI sistema
Deployeri moraju:
koristiti sistem isključivo u skladu sa uputstvima proizvođača
obezbediti ljudski nadzor kroz obučeno i ovlašćeno lice
prikupljati i čuvati automatski generisane logove najmanje 6 meseci
obustaviti upotrebu i obavestiti provajdera i nadležne organe kada otkriju rizik ili neispravnost
Obaveze za provajdere (proizvođače) visokorizičnih AI sistema
Provajderi moraju:
uspostaviti post-market monitoring sistem, proporcionalan vrsti rizika
kontinuirano prikupljati, dokumentovati i analizirati podatke o radu sistema
izraditi i održavati plan post-market monitoringa u tehničkoj dokumentaciji
obezbediti mehanizme za ažuriranja, kontrolu kvaliteta i upravljanje rizicima tokom celog životnog veka sistema
Šta znači monitoring i kontrola prema EU AI Act-u
Monitoring obuhvata:
praćenje funkcionisanja sistema u realnom okruženju
otkrivanje potencijalnih grešaka, degradacije performansi i novih rizika
proveru usklađenosti sa tehničkim i bezbednosnim zahtevima
dokumentovanje i čuvanje svih relevantnih tehničkih zapisa
saradnju sa nadležnim telima i prijavljivanje incidenata
Drugim rečima, kontinualni nadzor više nije preporuka – već zakonska obaveza.
Bezbednosne i sigurnosne mere prema EU AI Act-u
Zakon uvodi nekoliko ključnih kategorija zaštite:
1. Robustnost, tačnost i sajberbezbednost (Article 15)
Visokorizični sistemi moraju biti:
tačni, stabilni i pouzdani
otporni na napade poput data poisoning-a, model manipulation-a i adversarial napada
projektovani sa fail-safe mehanizmima i procedurama za reagovanje
2. Post-market monitoring i incident reporting (Articles 72–73)
Provajderi moraju:
pratiti sistem tokom celog životnog ciklusa
identifikovati nove rizike ili promene u okruženju
prijaviti ozbiljne incidente državnim organima
3. Zabranjene AI prakse (Article 5)
Zakon zabranjuje sisteme koji:
manipulišu ljudima putem podsvesnih tehnika
eksploatišu ranjivosti određene grupe
vrše socijalno bodovanje
izvode masovno, neciljano biometrijsko nadziranje
analiziraju emocije u radnim i obrazovnim okruženjima
4. Posebni uslovi za visokorizične sisteme
Pre nego što se ovakav sistem stavi na tržište, mora imati:
procenu rizika
tehničku i organizacionu dokumentaciju
ljudsku superviziju
plan monitoringa i mehanizme izveštavanja
sertifikaciju (kada je propisana)
5. Institucionalni okvir
EU uvodi:
nacionalna nadzorna tela
centralni evropski AI Office
koordinaciju i nadzor nad primenom zakona u svim državama članicama
6. Kazne
Za najteže povrede zakona kazne mogu dostići i preko 7% globalnog godišnjeg prihoda kompanije.
Kako firme mogu ispuniti obaveze – primer usluge CompliAI / Lexai
Specijalizovane kompanije, poput CompliAI (Lexai), preuzimaju kompletnu usklađenost sa EU AI Act-om za svoje klijente. To uključuje:
identifikaciju i klasifikaciju AI sistema
kontinuirani tehnološki i operativni monitoring
prikupljanje i arhiviranje logova
procene rizika (AI risk assessments)
ljudsku superviziju i upravljanje incidentima
dokumentaciju i pripremu za sertifikaciju
sprovođenje post-market monitoringa u skladu sa zakonom
Za kompanije koje ne žele same da organizuju AI compliance, ovo predstavlja najefikasnije rešenje.
Autor: D.Bošković