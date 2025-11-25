ŽENA KOJA GODINAMA ŠALJE PORUKE U BOCI, DOŽIVELA NEPRIJATNO IZNENAĐENJE - Dobila je pismo i šokirala se - evo što je pisalo u njemu

Lorejn Forbs (58) već dugo šalje plastične boce sa pismima unutar njih, u nadi da će dobiti romantičan odgovor i započeti emotivnu vezu.

Lorejn iz Istborna u istočnom Saseksu je godinama dobijala razne odgovore na svoja pisma koja je stavljala u boce. Nekada ih je dobila iz Holandije ili Francuske, ali nikada nije počela emotivnu vezu sa strancem koju je priželjkivala.

Ali mnoga pisma nisu stigla ni do koga - boce su ostajale na obližnjim plažama.

Lorejn je nedavno doživela „neprijatan“ šok kada se jedno od njenih pisama vratilo sa ljutitom porukom od sakupljača smeća.

Pismo je stiglo u kutiji punoj kamenja. Da bi ga primila morala je da plati 9 dolara.

U njemu je pisalo :"Molim vas, prestanite da bacate smeće u more. Ide u zaliv Pevensi ili zaliv Normans, dan kasnije. Hvala puno, sakupljač smeća.“

Lorejn, koja živi pored mora već 30 godina, kaže da je bila veoma šokirana oštrim pismom, jer je njena namera bila samo da upozna nekoga i uđe u emotivnu vezu.

- Godinama šaljem pisma. Ko god mi odgovori retko želi da me upozna, samo mi kaže gde su ih pronašli. Samo sam želela malo romantike. To mi je oduvek bio hobi. To je staromodna stvar - ispričala je Lorejn.

- Bio je to kukavički sakupljač smeća koji mi je poslao odgovor. Morala sam da platim 9 dolara da bih ga dobila. Mislim da je to zaista gadno. Pokušavali su da istaknu poentu i da me nauče lekciji - rekla je Lorejn.

- Nikada neću saznati ko je osoba koja mi je poslala pismo. Odbili su da se pojave. Da jesu, zahtevala bih da mi vrate mojih 9 dolara - dodala je.

Lorejn je navela i da ju je ovo pismo osvestilo. Shvatila je da bi službenici za zaštitu životne sredine mogli da pronađu njena pisma sa njenom adresom.

- Luka Istborn me je ranije grdila zbog bacanja flaša u vodu, stalno pokušavaju da me zaustave. Verovatno neću nastaviti da to radim. Ovo me je navelo da shvatim da bi služba za zaštitu životne sredine mogla pronaći moja pisma sa mojim imenom i adresom i da bih mogla da se nađem u pravnim problemima - rekla je još Lorejn, prenosi Nypost.

Autor: D.Bošković