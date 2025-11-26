Srpkinja na bizaran način otkrila da je muž vara: Jedno obaveštenje sa pametne vage bilo je dovoljno

U poslednjih nekoliko godina porastao je broj bračnih prevara, ukazuju bračni savetnici. Stručnjaci navode da razlozi najčešće leže u nedostatku komunikacije, emocionalnoj distanci i nezadovoljstvu svakodnevnim životom.

Prevara danas ne znači samo fizičku neveru, sve je češća i "emocionalna“ ili "onlajn“ prevara, koja počinje na društvenim mrežama i komunikacionim aplikacijama.

Psiholozi ističu da se mnogi partneri na takav korak odlučuju iz potrebe za pažnjom ili potvrdom, dok posledice mogu biti dugotrajne: narušeno poverenje, osećaj izdaje i, u krajnjem slučaju, raspad braka. Uprkos tome, brojni slučajevi pokazuju da je uz otvoren razgovor i stručnu pomoć moguće obnoviti odnos i sprečiti ponavljanje sličnih situacija.

Stručnjaci savetuju parovima da pravovremeno prepoznaju signale udaljavanja, rade na kvalitetnijoj komunikaciji i po potrebi potraže profesionalnu podršku, jer je rana reakcija ključna za oporavak i očuvanje veze.

Scenario iz serije

Često na društvenim mrežama ili u medijima možemo da pročitamo priče o bračnim raskolima o neverstvima, a u priči koja zvuči kao dobra scena iz španske serije, žena je otkrila neverstvo svog partnera uz pomoć pametne vage.

Tehnologija će nas uništiti 🤣

Kako je žena saznala da je muž vara?

Dok je bila na putu, mužu stigla ljubavnica koja je odlučila da se izmjeri na pametnoj vagi.

Vaga update-ovala težinu žene i stigla joj notifikacija na app:

"Success!

You've lost 6 kg since last week!"

🤣🤣🤣 — ☢️UbiMeUMozakSpričom☣️ (@nikoladjuk) 25. новембар 2024.

Sudeći po reakcijama mnogi nisu poverovali u ovu priču, ali je bilo i onih koji su je potvrdili. Kako obično biva ovakve situacije povodom su za razne šaljive komentare, pa je tako bilo i ovog puta.

- Da je bila šest kilograma teža, reč mu ne bi rekla... - glasio je jedan od njih.

Autor: Marija Radić