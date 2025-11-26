AKTUELNO

Stanar spojio dva stana na neobičan način: Komšije u šoku kad su videli šta je uradio na terasi (FOTO)

Stanovnik jedne zgrade izazvao je pravu raspravu među komšijama nakon što je odlučio na veoma neobičan način povezati dva stana na različitim etažama koja poseduje. Umesto klasičnog, građevinski uređenog unutrašnjeg stepeništa ili makar diskretnog rešenja unutar objekta, on se odlučio za – terasu.

Kako ističu komšije, vlasnik je na jednoj od terasa postavio merdevine koje sada direktno spajaju donji i gornji stan. Reč je o potpuno otvorenom i vidljivom rešenju koje izgleda kao da je improvizovano u hodu, ali, prema njegovim rečima, baš takvo mu odgovara.

Mnogi su saglasni da je postojao i elegantniji, arhitektonski prihvatljiviji način da se spoje dva prostora, ali vlasnik je izabrao jednostavniji put – praktično, brzo i, po svemu sudeći, bez previše komplikacija. Rezultat je konstrukcija koja je ljudima iz susedstva podjednako fascinantna koliko i zbunjujuća.

Dok jedni u neverici gledaju kako se iz jednog stana na drugi prelazi preko merdevina postavljenih bukvalno usred terase, drugi komentarišu da je ovo „originalno“ i da verovatno savršeno funkcioniše za onog ko u tim stanovima živi.

U svakom slučaju, jedno je sigurno – ovakav prizor se ne viđa svakog dana, a njegova odluka definitivno je postala tema broj jedan u komšiluku.

Autor: Marija Radić

