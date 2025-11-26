NSFxHUAWEI izazov stiže u Beograd: Testirajte svoje granice uz Huawei Watch GT 6!

Ove jeseni, Huawei i Non Stop Fitness donose pravu fitnes avanturu za sve ljubitelje aktivnog života. NSFxHUAWEI izazov održaće se 29. novembra, u NSF teretani na Tašmajdanu. Takmičari će imati priliku da testiraju svoju snagu, koordinaciju pokreta i izdržljivost, a najbolje čekaju vredne Huawei nagrade.

Glavni partner u ovom sportskom poduhvatu biće nenadmašni Huawei Watch GT 6. Pametni sat nove generacije prati svaki otkucaj srca, meri VO₂ max, sagorele kalorije, kvalitet sna i prati svaki vaš pokret. Uz impresivnu bateriju i precizne podatke o performansama, Huawei GT 6 obezbeđuje da svaki trening bude efikasan i potpuno kontrolisan.

U duhu slogana „Stay charged. Stay fit.“, Huawei i NSF spajaju tehnologiju i sport i motivišu vas da vodite zdraviji i aktivniji život. Takmičari će se oprobati u sedam disciplina, a najbrži u muškoj i ženskoj konkurenciji, prema ukupno ostvarenom vremenu, osvojiće Huawei Watch GT 6. Drugo mesto donosi vam Huawei FreeBuds SE slušalice, a treće specijalnu Huawei poklon kutiju.

NSFxHUAWEI izazov biće održan u subotu, 29. novembar od 11 časova, u NSF teretani na Tašmajdanu (Ilije Garašanina 23). Prijave su otvorene za sve punoletne članove Non Stop Fitness-a, a registracija se vrši do 28. novembra u 17 časova putem linka. Detaljan pravilnik možete pronaći na Facebook stranici Non Stop Fitness-a.

Zabavite se dok testirate svoje granice uz Huawei Watch GT 6 – ne propustite NSFxHUAWEI izazov!

