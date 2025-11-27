AKTUELNO

HAKERI NAPALI OPEN AI: Kompanija se HITNO oglasila, milioni korisnika dobijaju isto UPOZORENJE - evo šta je procurilo i da li je ChatGPT ugrožen

Baza podataka Mixpanela kompromitovana je 9. novembra 2025, što je dovelo do curenja imena, mejlova i približne lokacije dela Open AI API korisnika.

ChatGPT, API ključevi i lozinke nisu pogođeni. Open AI je odmah uklonio Mixpanel i obaveštava sve ugrožene korisnike.

Open AI je saopštio da je napad pogodio isključivo Mixpanel, analitički servis korišćen za frontend platform.openai.com. U pitanju nije bio upad u Open AI infrastrukturu, pa tako nema kompromitovanih API ključeva, lozinki, chat sadržaja, plaćanja ni dokumenata.

Evo šta je sve kompromitovano

Mixpanel je otkrio da je napadač uspeo da eksportuje ograničen set podataka, koji je kasnije podeljen s Open AI-jem radi istrage. U pitanju su: ime i prezime sa API naloga, email adresa, približna lokacija (grad, država, zemlja), operativni sistem, browser, referrer sajtovi i organizacioni ili korisnički ID brojevi.

Do sada nema dokaza o zloupotrebi ili prodoru van Mixpanel okruženja.

OpenAI prekida saradnju sa Mixpanelom

Čim je dataset dostavljen, Open AI je uklonio Mixpanel iz produkcije i započeo opsežnu reviziju svih eksternih vendora. Kompanija tvrdi da su svi pogođeni admini, organizacije i korisnici u procesu obaveštavanja, a interni sigurnosni tim dodatno prati moguće anomalije.

Najavljeno je i podizanje bezbednosnih standarda prema svim partnerima, kako bi se sprečila slična ranjivost u budućnosti.

Preporuke korisnicima šta da urade

Iako ključni podaci nisu izvučeni, kombinacija imena, emaila i ID brojeva može poslužiti za fišing i socijalni inženjering.

Open AI savetuje korisnicima:

- oprez sa neočekivanim mejlovima i linkovima,

- proveru domena pošiljalaca,

- nikada ne deliti lozinke, API ključeve i MFA kodove,

- obavezno uključiti multifaktorsku autentikaciju.

OpenAI ne preporučuje reset lozinki ili rotaciju API ključeva, jer oni nisu bili deo kompromitovanog seta.

Autor: Iva Besarabić

#Napad

#Open AI

#chat gpt

#hakeri

#lozinka

