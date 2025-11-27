Beogradski fantom iz poršea: Narod ga je obožavao, okupljali se oko Slavije da ga gledaju, a njegova smrt je i dan danas MISTERIJA

Krajem „veselih“ sedamdesetih, Beograd je imao svog junaka iz senke – misterioznog vozača koji se u ukradenom poršeu noćima razmeo svojom veštinom, oduševljavajući građane i izluđujući policiju.

Četrdeset godina kasnije, priča o Vladimiru Vasiljeviću (1950–1982), poznatom kao Vasa Opel ili Vasa Ključ, i dalje fascinira. Nije krao automobile radi koristi, već zbog ljubavi prema brzini i adrenalinu – a, po legendi, i da bi impresionirao devojku. Iako je nadimak dobio po opelima, slavu je stekao kada je ukrao porše 911 targa tenisera Ivka Plećevića i počeo da izvodi vratolomije po centru Beograda. Najpoznatije je bilo kruženje oko Slavije.

Beograđani su se okupljali na ulicama i krovovima zgrada da ga gledaju. Postao je prava atrakcija, javljao se uživo u emisiji Marka Jankovića i najavljivao svoje vožnje. Policija ga nije mogla uhvatiti, pa su ga prozvali Fantom. Sva vozila je uvek vraćao neoštećena i s punim rezervoarom.

Bogdan Tirnanić je zapisao da se svake noći oko pet hiljada ljudi okupljalo na Trgu Dimitrija Tucovića u očekivanju Fantomove „predstave“. Posebnu simboliku priči davalo je to što je Tito tada bio na Kubi, pa je Fantomov podvig delovao kao čin prkosa. Policija je čak angažovala misterioznog inspektora Fanđa, poznatog po vozačkim sposobnostima i snažnom Fordu.

Hapšenje i zatvor

Jedne večeri Fantom je upao u policijsku zamku kada su autobusi formirali barikadu. Iako je pokušao da prođe, morao je da odustane. Kasnije je uhapšen, osuđen na dve i po godine zatvora, ali je uspeo i da pobegne iz Centralnog zatvora – da bi se tri dana kasnije sam vratio jer je, kako je rekao, želeo „još malo da se provoza“.

U zatvoru je bio poznat po snazi i disciplini, ali nije bio nasilan. Stražari su pričali da su ga kriminalci poštovali, iako im nije pripadao.

Tragičan kraj

Po izlasku iz zatvora, Vasiljević je teško stradao u saobraćajnoj nesreći kod Požarevca. Bio je suvozač, a njegov prijatelj je poginuo na licu mesta. Fantom je preminuo od povreda. Da li je reč o nesreći ili uklanjanju „nepoželjnog“ junaka – ostalo je nejasno.

Fantom na filmu

Njegova priča je ekranizovana 2009. u filmu „Beogradski fantom“, koji kombinuje arhivske snimke i igrane rekonstrukcije. Režiju potpisuje Jovan Todorović, a Milutin Milošević tumači Fantoma – bez ijedne izgovorene rečenice, što dodatno naglašava njegovu mističnost.

Okolnosti smrti, izgubljeni dosije i ograničene posete samo pojačavaju misteriju. Vasiljević je postao simbol jednog vremena, kulture u kojoj je, kako je napisao Tirnanić, dovoljno „da se pojavi fantom da bi se stvorilo zajedništvo“.

