Nadežda je sa protom Jovanom dobila OSAMNAESTORO DECE: Zajedno prebrodili sve teškoće, proglasili je MAJKOM HEROINOM, a sada je stigla TUŽNA VEST

Poslednjeg nedelje novembra u Rusiji se obeležava Dan majki, jedan od najtoplijih i najdirljivijih praznika. Uoči ovog posebnog dana, iz Rostovske oblasti stigla je tužna vest: Nadežda Osjak, Majka heroina koja je rodila i podigla osamnaestoro dece, preminula je u 59. godini.

Porodica Osjak jedna je od najvećih u Rusiji. Nadežda i njen suprug, protojerej Jovan, na put su izveli 18 dece: deset devojčica i osam dečaka. Broj unučadi i praunučadi već je prešao 60, a uskoro će se zajednici pridružiti još nekoliko. Nažalost, Nadežda, koja je letos od predsednika dobila jednu od najviših državnih titula – Majka heroina, neće ih dočekati. Preminula je u 59. godini, posle isrcpljujuće borbe sa teškom bolešću.

Prerani odlazak ove posebne žene iz Rostova na Donu najteži je udarac i nenadoknadiv gubitak za celu porodicu i prijatelje. U njihovim srcima, ona će zauvek ostati Majka sa velikim M.

Nadeždina porodična priča počela je pre više od 40 godina, kada je upoznala budućeg muža. Venčali su 1983. godine u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Slavjansku u Krasnodarskom kraju, a ubrzo nakon toga svet je ugledalo njihovo prvo dete.

– Nikada nismo planirali koliko ćemo dece imati. Odlučili smo da budemo srećni sa onoliko koliko nam Bog da – sa jednim, dvoje, desetoro... Ispostavilo se da smo dobili osamnaestoro. To je na neki način porodična tradicija – ja sam svojim roditeljima deseto dete, a moja supruga peto. Nakon što smo dobili treće, sve je postalo mnogo lakše. Stariji brinu o mlađima, nema baka ni dadilja – ispričao je sveštenik u jednom intervjuu.

Zajedno su prolazili i kroz lepe i kroz teške trenutke. Bilo je svega. Ali, dok gledate porodične fotografije sa toliko nasmejanih lica, teško je poverovati koliko je putovanje nekad bilo teško. Porodica je tri puta gubila krov nad glavom zbog požara. Jednom prilikom su, dok su gradili novi dom, bili primorani da žive u štali. Ali, nikada se nisu žalili, svesni da su i iskušenja deo života, da ulaze u "rok službe" i ljudskog postojanja.

Najteži udarac koje im je život priredio bio je gubitak jedne ćerke, a najmlađa je jedva vraćena u život nakon što je prestala da diše. Danas su najstarija deca i sama roditelji, neki čekaju i unuke. Kada se okupe svi članovi porodici, ima ih – stotinak. Nekoliko sinova krenulo je očevim stopama i obuklo svešteničku odoru.

Nedelju dana pre smrti voljene supruge, tokom službe u crkvi Svete Trojice, protojerej Jovan je sa podelio bolnu istinu sa parohijanima. Govorio je o Nadeždi i zamolio da se mole za njeno zdravlje. "Gospod je već priziva sebi. On uzima samo najbolje", izgovorio je jedva zadržavajući suze.

Mesec dana ranije Nadežda Osjak odvezena u bolnicu. Rak je, nažalost, već bio u poslednjem stadijumu, ne ostavljajući ni tračak nade. Lekari su učinili sve što su mogli, ali opaka bolest pokazala se prejakom. Dozvolili su joj da ode kući kako bi mogla da provede svoje poslednje dane okružena porodicom. U jutarnjim časovima 23. novembra pala je u komu, a do večeri je više nije bilo.

"Zauvek ću pamtiti neverovatnu toplinu i mudrost koja je izvirala iz ove velike žene. Porodica Osjak je primer istinske ljubavi i žrtvovanja za decu, oni su duhovno uporište i inspiracija za ceo naš region. Nadežda je simbol tihog, neprimetnog heroizma, svakodnevnog rada i odanosti deci, porodici, domu. Neka joj je večna slava i neka joj Bog daruje rajsko utočište", napisao je guverner Rostovske oblasti u telegramu koji je uputio porodici.

Nadeždina smrt pogodila je celu Rusiju. U brojnim komentarima na portalima i društvenim mrežama svi izražavaju saučešće, ali mogu se čuti različita mišljenja. "Dovoljno je patila, neka se konačno odmori", "Život ove žene bio je ništa drugo do mučenje", „Ispostavilo se na kraju da je njen život bio veoma težak", "Poštujem ovu ženu, ali ne razumem ljude poput nje", "Čemu toliko dece ako nisu imali osnovne uslove za život?"...

Dok jednu veruju da su deca najveća sreća i da ih treba imati što više, drugi smatraju da je 18 ipak previše: "U verskom ludilu žene se smatraju hodajućim inkubatorima", "Ginekolog mi je rekao da su višestruke trudnoće jednako opasne kao višestruki abortusi", "Tolike trudnoće su kolosalan napor za telo, nije ni čudo što ženama skraćuju život", "Mučenica, nikada nije videla ništa od života! Samo iskušenja, bol... Nije doživela ni 60 godina", "Za mene je to noćna mora. Jadna žena", "Ne verujem da je sa toliko dece i tolikom preokupacijom kućnim poslovima moguće normalno vaspitanje"...

Autor: Iva Besarabić