WHATSAPP OD JANUARA UKIDA JEDNU FUNKCIJU Korisnicima se ovo neće svideti - evo šta mogu da urade

Izvor: Alo.rs, Foto: Pixabay.com ||

Korisnici Whatsappa uskoro će morati da promene svoje navike.

WhatsApp je objavio da Majkrosoftov AI četbot Kopilot više neće biti dostupan na platformi nakon 15. januara.

Nakon pomenutog datuma WhatsApp korisnici neće moći da ćaskaju sa veštačkom inteligencijom, osim ako ne pređu na Majkrosoftove Kopilot mobilne aplikacije ili ne koriste četbot putem veba.

Kompanija je objasnila da uklanja Kopilot kako bi se uskladila sa revidiranim politikama platforme WhatsAppa, koje su objavljene prošlog meseca.

WhatsApp je objavio ažuriranje svojih uslova u oktobru, zabranjujući kompanijama koje se bave veštačkom inteligencijom da koriste njegov poslovni API kao distributivnu platformu za četbotove.

Drugim kompanijama će i dalje biti dozvoljeno da koriste WhatsApp za korisničku podršku ili četbotove za podršku, pri čemu uslovi zabranjuju samo slučajeve u kojima je sama veštačka inteligencija proizvod.

- Svrha WhatsApp Business API-ja je da pomogne preduzećima da pruže korisničku podršku i šalju relevantna ažuriranja - rekao je ranije portparol Mete.

- Naš fokus je na podršci desetinama hiljada preduzeća koja grade ova iskustva na WhatsApp-u.

Promena znači da će drugi četbotovi sa veštačkom inteligencijom verovatno uskoro objaviti odlazak iz WhatsApp-a, ostavljajući Meta AI kao jedinu dostupnu opciju od sledećeg januara, piše Verge.

Autor: A.A.

