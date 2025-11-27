AKTUELNO

Evo zašto automobil troši više goriva na niskim temperaturama: Razloga je više, a evo šta može da pomogne

Foto: Tanjug AP/Johan Nilsson

Vožnja zimi na kratkim udaljenostima nije ekonomična jer tada automobil troši najviše goriva, odnosno motor ne uspeva da se zagreje.

U proseku, pri temperaturi od minus 7 stepeni automobil troši i do 12 odsto više nego u proleće ili leto, kada je temperatura oko 25 stepeni.

Razloga za to je nekoliko: motoru je potrebno određeno vreme da dostigne optimalnu temperaturu na kojoj radi najefikasnije. Hladno vreme smanjuje pritisak u gumama, što može povećati otpor kotrljanja i potrošnju goriva (zato je važno povremeno proveravati pritisak u gumama). Spoljašnji hladan vazduh je gušći od toplog, pa raste otpor u vožnji i samim tim potrošnja.

Kada na putu ima snega i leda, dolazi do čestog proklizavanja pogonskih točkova, što takođe povećava potrošnju goriva. Sporija vožnja, do 60 km/h, može dodatno uticati na veću potrošnju.

Pomoći će ako parkirate automobil u toplijim prostorijama, poput garaža. Takođe, kada upalite automobil, krenite sa vožnjom što pre, jer će se motor brže zagrejati. Ne koristite funkcije za odmagljivanje stakala i grejanje sedišta duže nego što je potrebno.

Pogledajte stan koji ima 7 kvadrata, ali čak i saunu: Sve se sklapa i rasklapa, kao da dolazi iz budućnosti (VIDEO)

Autor: Marija Radić

