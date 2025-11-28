ChatGPT je milionima postao najbolji prijatelj: Ove stvari može da uradi umesto vas

ChatGPT više nije samo alat za posao, milioni ga koriste svakodnevno, od izbora odeće i planiranja putovanja, do učenja jezika i kreativnih ideja.

Iako se dugo smatralo da je ChatGPT prvenstveno alat za posao, nova istraživanja pokazuju nešto sasvim drugo. Većina razgovora korisnika tiče se svakodnevnih zadataka, što znači da se ovaj AI sve više koristi kao univerzalni pomoćnik koji olakšava život.

Zato saveti koje daje postaju deo rutine miliona ljudi.

Sve više korisnika koristi ChatGPT kao digitalnog saputnika. Od planiranja dana, učenja i organizacije putovanja, do izbora odeće i kreativnih projekata.

Studije urađene u saradnji sa univerzitetima Harvard i Djuk pokazale su da samo trećina upita ima veze sa poslom; ostatak se odnosi na lične odluke i svakodnevne navike.

Alat se tako doživljava kao stalna podrška koja "uskače" gde god je potrebna, od modnih kombinacija, preko organizacije dana, do rešavanja kreativnih blokada.

Korisnici razvijaju nove rutine u kojima ChatGPT postaje deo dnevnog života. Bilo da je reč o smanjenju stresa, brzoj odluci, planiranju vikenda ili proveri ideje, alat je praktično uvek dostupan.

Učenje jezika na novi način

ChatGPT olakšava učenje stranih jezika tako što postaje personalizovani vodič. Može da objasni gramatička pravila, sastavi liste reči ili kratke priče za lakše pamćenje. Korisnici često traže da simulira razgovor, što povećava samopouzdanje pred put ili ispit. Takve sesije funkcionišu kao improvizovani dijalog, bez stresa, i sve više postaju deo dnevne rutine.

Interaktivni dnevnik, kreativni partner, modni savetnik i vodič za putovanja

Mnogi koriste ChatGPT kao dnevnik koji pomaže da sagledaju svoje emocije i ponašanja. Alat prepoznaje obrasce, vraća korisne uvide i podseća na stvari koje utiču na raspoloženje i produktivnost.

U kreativnom radu pomaže da se prevaziđu blokade, bilo da su u pitanju ideje za knjige, vlogove, fotografiju ili druge projekte. ChatGPT može otvoriti nove pravce i motivisati korisnika da nastavi svojim putem.

Kada je moda u pitanju, alat funkcioniše kao digitalni stilista: dovoljno je opisati događaj, garderobu i raspoloženje, a on predlaže boje, kombinacije i dodatke.

Za putovanja, ChatGPT olakšava planiranje, pronalaženje lokalnih atrakcija, organizaciju obilaska i učenje korisnih fraza, pretvarajući se u praktičnog vodiča kroz nepoznate destinacije.

Autor: Marija Radić