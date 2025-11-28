Monahinja saobraćajac: Sestra Emilija reguliše gužvu u saobraćaju usred centra, ljudi oduševljeni

Snimak monahinje koja reguliše saobraćaj u centru Rima obišao je svet, oduševljavajući korisnike društvenih mreža i medije.

Na snimku se vidi sestrа Emilija Jitaru kako smireno i odlučno usmerava automobile i oslobađa blokiranu ulicu, izazivajući divljenje zbog hrabrosti i prisutnosti duha.

Odlučila da reši problem

“Savest mi je govorila da tako uradim. Moj gest je izazvao priličnu pažnju“, izjavila je 56-godišnja monahinja iz Rumunije.

Ona je aktivna i kao volonterka u dečjoj bolnici Bambino Gesù, pod upravom Vatikana, gde pruža podršku deci oboleloj od raka, prenosi Digi24.

Nakon što je odlučila da otprati jednog mališana kući, pošto je tretman završen, “zaglavila” se u saobraćajnoj gužvi i odlučila da reši problem.

Na snimku vidimo monahinju kako korača ulicom i rukama pokazuje vozačima kuda da se kreću, a oni mirno i strpljivo slušaju njene instrukcije.

Osnovala fudbalski klub

Italijanski mediji su je nazvali “saobraćajcem za jedan dan”, ističući sposobnost da samostalno reguliše “pakleni saobraćaj u Rimu“. Međutim, monahinja ostaje skromna:

“Ne treba mnogo da bi se činilo dobro“, kazala je.

Glavna junakinja nesvakidašnje priče je svojevremeno osnovala fudbalski klub među monahinjama, koje učestvuju u humanitarnim utakmicama širom Italije. Tim broji preko 20 članica, starosti od 30 do 55 godina, iz različitih verskih zajednica.

U jednoj utakmici, u oktobru, slavile su protiv muškog tima lokalnog veća u Manfredoniji, nakon izvođenja penala.

“Prošlo je mnogo godina kako igram fudbal, a još sam jača od Zlatana Ibrahimovića“, šaljivo je komentarisala.

Kopačke zamenila crnom odorom

Sestra Emilija Jitaru je rođena u Rumuniji. Fudbal je počela da igra za FCM Bacău sa 16 godina, a provela je godinu dana u ženskoj reprezentaciji. Tada je nosila vezanu kosu - u znak poštovanja prema svom idolu, italijanskom napadaču Robertu Bađu.

Studirala je pravo, ali je nakon posete crkvi, koju joj je preporučio prijatelj, odlučila da položi monaški zavet u Italiji. Zatim je skratila kosu i kopačke zamenila crnom odorom, ali nije zaboravila fudbal.

Ona i danas nastavlja da spaja veru, humanitarni rad i fudbal, pokazujući kako hrabrost i posvećenost mogu inspirisati ljude širom sveta.

Autor: Marija Radić