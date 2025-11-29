IZA OVOG POTEZA VREBA OGROMAN TROŠAK: Greška koju mnogi vozači nesvesno prave

Iako mnogi vozači i dalje veruju da motor treba „malo da se zagreje” pre nego što krenu, ta navika danas nije samo zastarela, već i štetna.

Kada ujutru sednemo u automobil koji je stajao na hladnoći, čak i na temperaturama oko nule ili niže, nema potrebe da ostavljamo motor da radi u mestu. Iako mnogi vozači i dalje veruju da motor treba „malo da se zagreje” pre nego što krenu, ta navika danas nije samo zastarela, već i štetna, jer može skratiti vek motora.

Možda zvuči iznenađujuće, ali ne bi trebalo. Ovaj savet se nekada prenosio s generacije na generaciju, ali više ne važi za moderne automobile.

Razlog je jednostavan, rad motora u mestu na niskim temperaturama može dovesti do skidanja uljnog filma sa zidova cilindra, što povećava habanje. Istovremeno, motor nepotrebno troši gorivo čekajući da se zagreje.

Osim toga, motoru treba mnogo više vremena da dostigne radnu temperaturu dok vozilo miruje nego tokom lagane vožnje. U takvim uslovima sagorevanje je lošije, ulje se brže razgrađuje, a na delovima dolazi do većeg trošenja. Zbog neefikasnog sagorevanja stvara se dodatni uljni film koji može završiti u karteru, navodi Jutarnji.hr.

Današnji moderni motori imaju ugrađene senzore koji prepoznaju niske spoljne temperature i automatski podešavaju rad pumpe za gorivo kako bi se motor što brže zagrejao. Čim se krene u vožnju, svi delovi motora ravnomernije se zagrevaju, a optimalna temperatura se postiže brže zahvaljujući pravilnom i efikasnom podmazivanju u prvim minutima rada.



Ipak, pitanje ostaje: zašto se onda i dalje zadržala navika zagrevanja motora u mestu? Odgovor je, zato što je ta preporuka ranije važila za starije automobile. Kod vozila starih dvadesetak godina ili više, i dalje je korisno ostaviti motor da kratko radi pre polaska. Za takve automobile savetuje se da se motor prvo lagano zagreje u mestu, a zatim da se vozi umerenim brzinama i nižim obrtajima dok ne dostigne radnu temperaturu, nakon čega se može voziti uobičajeno.

Autor: Nikola Žugić