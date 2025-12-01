Jedno pitanje diktira cenu: Ako ovo kažete kod automehaničara, odraće vas

Mehaničar iz Velike Britanije otkrio je tajnu koju ljudi iz njegove struke strogo čuvaju i ispričao da mušterije iz neznanja, na početku postave granice troškova i automatski sebi podignu račun.

Kako ovaj dugogodišnji majstor ističe, problem nastaje kada klijent otkrije koliko novaca je spreman da izdvoji.

U tom trenutku se više ne traži najpovoljnije rešenje, već se kreće ka gornjoj granici koju je potrošač postavio sam.

On savetuje da nikada ne govorite naglas koliko ste novca za popravku automobila pripremili, jer ta praksa deluje protiv vas u većini slučajeva.

Naime, automehaničar dobije psihološku granicu do koje može da ide sa cenom i formira ponudu koju ste vi sami dali.

Preporuka jeste da budete strpljivi i sačekate da servis uoči problem, a automehaničar kaže konačnu cenu popravke. Tek nakon toga recite da li vam ponuda odgovara ili ne.

Kao drugu grešku vozača navodi zakazivanje servisa za sitnice koje se mogu popraviti i kod kuće bez mnogo truda.

U te sitne kvarove skapdaju zamena metlica brisača, dolivanje ulja ili tečnosti za hlađenje.

Servis vas za te stvari nikada neće odbiti, jer će na brz i lak način zaraditi nešto novca, ali ćete vi jednostavno pretplatiti usluge.

Rešenje je da naučite razliku između ozbiljnog kvara i sitnog održavanja, kako bi na duže staze uštedeli ozbiljan novac, a pomoć u servisu tražili samo kada je zaista potrebno.

Autor: S.M.