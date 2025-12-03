AKTUELNO

Auto/Tech

GREŠKA KOJU VOZAČI PRAVE ZIMI: Zašto ne treba polivati zamrznuta stakla ni mlakom vodom

Izvor: Alo.rs, Foto: Pixabay.com ||

Problem se ne rešava time što koristite vodu niže temperature.

U ovom periodu godine mnogi vozači ujutru zatiču svoje automobile sa smrznutim vetrobranskim staklima. Nekima se žuri na posao i čišćenje (struganje leda) im je velika smetnja, odnosno gubitak vremena.

Nemački auto-klub (ADAC) upozorava da ne pribegavate brzim rešenjima i da ne odmrzavate stakla vrućom ili mlakom vodom. To može izazvati naprsnuća ili oštećenja stakla na automobilu.

Zbog posebnog laminiranog vetrobranskog stakla ne bi trebalo biti krhotina prilikom pucanja, ali zamena će svakako biti skupa, piše Revijahak.

Umesto vruće vode, neki vozači koriste mlaku ili hladnu vodu. Nadaju se da će izbeći opasnost od pucanja stakla na automobilu.

Problem nije rešen ako koristite vodu niže temperature. Umesto toga, bitna je temperaturna razlika između stakla i vode. Kad je spoljašnja temperatura vrlo niska, čak i mlaka voda može biti opasna za stakla vozila. To je obično 30 do 35 stepeni.

Mnogi stručnjaci takođe, zbog istog razloga, ne savetuju ni polivanje hladnom vodom.

Postoje jednostavni načini da sprečite zamrzavanje prozora automobila preko noći. Jednostavno pričvrstite komad folije ili kartona ispod brisača vetrobranskog stakla.

Čiste prozore ujutru omogućiće i boca sa toplom vodom na središnjoj konzoli u kabini automobila, koju ćete staviti pola sata pre polaska ili ostaviti preko noći. Toplota vode otopiće led ili sprečiti njegovo stvaranje.

Autor: A.A.

#Automobil

#Voda

#Zima

#staklo

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

IZA OVOG POTEZA VREBA OGROMAN TROŠAK: Greška koju mnogi vozači nesvesno prave

Zadruga

'NAPORNA JE, PRIČA VIŠE NEGO TI!' Ivan prišao Aneli kako bi pokušao da reši njen problem sa Jelenom, ona ga oduvala! (VIDEO)

Dom, Lepota i Moda

Zbog ove greške koju sve žene prave parfem brzo IZVETRI

Extra

Evo koliki je pritisak u gumama ispravan zimi: Mnogi vozači greše

Društvo

VOZAČI JEDNU STVAR NE PROVERAVAJU NA GUMAMA TOKOM ZIME! Evo zašto je važna kontrola

Lifestyle

Posle ovoga jaja se više nikad neće lepiti za tiganj – probajte jedan neuobičajen sastojak koji svi imaju u kući