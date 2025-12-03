GREŠKA KOJU VOZAČI PRAVE ZIMI: Zašto ne treba polivati zamrznuta stakla ni mlakom vodom

Problem se ne rešava time što koristite vodu niže temperature.

U ovom periodu godine mnogi vozači ujutru zatiču svoje automobile sa smrznutim vetrobranskim staklima. Nekima se žuri na posao i čišćenje (struganje leda) im je velika smetnja, odnosno gubitak vremena.

Nemački auto-klub (ADAC) upozorava da ne pribegavate brzim rešenjima i da ne odmrzavate stakla vrućom ili mlakom vodom. To može izazvati naprsnuća ili oštećenja stakla na automobilu.

Zbog posebnog laminiranog vetrobranskog stakla ne bi trebalo biti krhotina prilikom pucanja, ali zamena će svakako biti skupa, piše Revijahak.

Umesto vruće vode, neki vozači koriste mlaku ili hladnu vodu. Nadaju se da će izbeći opasnost od pucanja stakla na automobilu.

Problem nije rešen ako koristite vodu niže temperature. Umesto toga, bitna je temperaturna razlika između stakla i vode. Kad je spoljašnja temperatura vrlo niska, čak i mlaka voda može biti opasna za stakla vozila. To je obično 30 do 35 stepeni.

Mnogi stručnjaci takođe, zbog istog razloga, ne savetuju ni polivanje hladnom vodom.

Postoje jednostavni načini da sprečite zamrzavanje prozora automobila preko noći. Jednostavno pričvrstite komad folije ili kartona ispod brisača vetrobranskog stakla.

Čiste prozore ujutru omogućiće i boca sa toplom vodom na središnjoj konzoli u kabini automobila, koju ćete staviti pola sata pre polaska ili ostaviti preko noći. Toplota vode otopiće led ili sprečiti njegovo stvaranje.

Autor: A.A.