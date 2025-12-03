Jutjub ove nedelje dobija novu funkciju - korisnici oduševljeni!

Personalizovani godišnji pregled gledanja stiže na platformu i podseća na popularni Spotify Wrapped.

Jutjub je pokrenuo prvu opštu verziju Jutjub Rekapa, personalizovanog i deljivog kratkog pregleda istorije gledanja korisnika za celu godinu. Ova funkcija nastala je na zahtev korisnika i donosi do 12 kartica koje prikazuju omiljene kanale, teme i navike praćenja sadržaja.

U svojim Jutjub Rekap video snimcima, korisnici će dobiti set od 12 različitih kartica koje ističu njihove najpopularnije kanale, interesovanja i razvoj navika gledanja.

Jutjub Rekap je postepeno pokrenut prošlog meseca na Novom Zelandu, a od 2. decembra dostupan je u Severnoj Americi. Tokom ove nedelje biće dostupan i u ostatku sveta.

Nova funkcija će se nalaziti na početnoj stranici ili pod karticom „Vi“ na mobilnim uređajima i desktop računarima.

Kako navode iz kompanije, Jutjub Rekap je bio jedna od najtraženijih opcija, a zasnovan je na sličnim godišnjim pregledima poput Spotify Wrapped. Do sada je Jutjub korisnicima nudio muzički pregled, a sada proširuje ponudu na sve što je neko gledao ili slušao na platformi.

Autor: Dalibor Stankov