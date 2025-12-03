Šta 5G donosi u odnosu na 4G: Promene koje će korisnici odmah osetiti

Telekom Srbija, Yettel i A1 Srbija dobili dozvole za komercijalno pružanje 5G usluga – evo šta to znači za građane.

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) saopštilo je da su nakon sprovedene aukcije dodeljene pojedinačne dozvole za korišćenje 5G mreže operatorima Telekom Srbija, Yettel i A1 Srbija.

Oni su u predviđenom roku uplatili prvu polovinu naknade za korišćenje radiofrekvencijskog spektra, u ukupnom iznosu od 150.049.715 evra.

Direktor Ratela Dragan Pejović svečano je uručio dozvole predstavnicima kompanija, čime su se stekli uslovi da sva tri operatora započnu komercijalno pružanje usluga uz korišćenje 5G tehnologije.

Šta donosi 5G u odnosu na 4G?

Brzina: Dok 4G u praksi nudi između 20 i 100 Mb/s, 5G dostiže višestruko veće vrednosti – često i preko 1 Gb/s. To znači da se HD filmovi skidaju za nekoliko sekundi, a veliki fajlovi deset puta brže.

Stabilnost u gužvi: Za razliku od 4G mreže koja se često „zaguši“ na koncertima, utakmicama ili festivalima, 5G je projektovan da podrži ogroman broj uređaja istovremeno.

Manje kašnjenje: Latencija kod 4G iznosi 30–50 ms, dok 5G spušta kašnjenje na svega nekoliko milisekundi – ključno za gejmere, video-pozive i live prenose.

Bolji video sadržaji: 4K i HDR servisi rade bez baferovanja, slika je jasna i stabilna, a prenosi glatkiji.

Pametni uređaji: Kako sve više uređaja u domaćinstvu radi preko interneta, 5G omogućava pouzdan rad pametnih televizora, kamera, termostata i svetala, uz manju potrošnju baterije.

Stabilnost u pokretu: Internet je pouzdaniji u automobilu, vozu ili autobusu, a prelazak s jedne antene na drugu gotovo neprimetan.

Nove mogućnosti: 5G infrastruktura otvara prostor za razvoj proširene stvarnosti, daljinske medicine, pametnog saobraćaja i servisa koji nisu mogući na 4G mrežama.

Autor: Dalibor Stankov