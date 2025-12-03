Tržište kriptovaluta se oporavlja: Bitkoin porastao za 4,64 odsto, evo koliko sada vredi

Vrednost bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 4,64 odsto na 78.816,35 evra, što ukazuje na nstavak oporavka nakon velikog pada u ponedeljak.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 73,31 milijardu evra, osetno više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 28 u kategoriji "strah", što je malo poboljšanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah".

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 7,18 odsto na 2.608,07 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 5,41 odsto na 763,32 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 7,1 odsto na 119,84 evra, a avalanš (AVAX) za 7,15 odsto na 11,95 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,37 evra, što je za 5,47 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SAPIEN,TURBO i 2Z.

Autor: Marija Radić