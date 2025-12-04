AKTUELNO

Nova pravila na Instagramu zbunila korisnike – evo šta se dešava

Bez ikakve najave i objašnjenja, Instagram je počeo da ograničava broj heštagova ispod objava – i to na samo tri.

Instagram je iznenada uveo novo pravilo koje je već izazvalo nezadovoljstvo među korisnicima. Naime, aplikacija sada nekima ne dozvoljava da koriste više od tri heštagova ispod jedne objave.

Prema iskustvima onih koji su naišli na ovaj problem, čim se pokuša dodavanje četvrtog heštag-a, pojavljuje se obaveštenje koje blokira objavu. Na taj način jasno se stavlja do znanja da je dostignut novi limit.

Važno je napomenuti da se ova promena još uvek ne pojavljuje kod svih naloga, pa nije poznato da li je reč o testiranju ili o početku postepenog globalnog uvođenja.

U suštini, postoje dve mogućnosti:

Instagram se priprema za trajnu promenu i polako je uvodi na sve naloge.

Reč je o ograničenom eksperimentu kojim se meri reakcija korisnika. Ako rezultati budu pozitivni iz perspektive kompanije Meta, limit od tri heštag-a mogao bi da postane novi standard.

Ako se ova promena zaista uvede trajno, to bi značilo veliku transformaciju načina na koji platforma funkcioniše. Heštagovi su godinama bili glavni alat za otkrivanje sadržaja, mnogo pre nego što su feed preplavili Reels, promocije i sponzorisane objave. Mnogi kreatori i dalje zavise od korišćenja velikog broja heštagova kako bi povećali domet svojih objava, a ta strategija bi uskoro mogla da postane znatno manje efikasna.

Autor: Dalibor Stankov

