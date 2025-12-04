AKTUELNO

Zlatno doba ChatGPT je gotovo: Reklame ulaze na velika vrata, korisnici besni!

Generisanje ogromnih količina AI teksta, slika i video sadržaja svakog dana košta, pa je OpenAI krenuo da testira reklame u ChatGPT‑u.

Najnovija verzija Android aplikacije sadrži skriveni kod koji jasno ukazuje na dolazak reklama – pominju se „funkcija reklama“, „bazarski sadržaj“, „pretraga sa reklamom“ i „karusel reklamnih pretraga“.

Još nije poznato da li će plaćeni Pro plan sakriti reklame, ali na osnovu dosadašnjeg interfejsa i alata poput Shopping Research, očekuje se da budu suptilno uklopljene u dizajn aplikacije.

OpenAI je ranije izjavio da bi reklame, ukoliko se uvedu, morale biti „promišljene i ukusne“. Ipak, korisnici već negoduju – mnogi smatraju da će reklame narušiti iskustvo korišćenja.

Postoje i anegdotski izveštaji da su reklame već prikazane nekim korisnicima. Jedan od njih, čelnik AI startapa Hyperbolic Labs, objavio je na X da mu se pojavila reklama za Peloton, iako koristi Pro plan. Nije jasno da li je reč o testu ili grešci, ali signali su sve jasniji – reklame dolaze.

Ovaj potez ne iznenađuje: Google i Microsoft već eksperimentišu sa reklamama u svojim AI alatima, pa OpenAI očigledno ide istim putem.

Autor: Dalibor Stankov

