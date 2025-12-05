Internet u haosu: Pali X, Spotify i još desetine aplikacija - evo šta je razlog!

Milioni korisnika širom sveta jutros su prijavili da im ne rade popularne aplikacije – od društvenih mreža do muzičkih servisa.

Globalni prekid rada pogodio je veliki broj aplikacija i sajtova, među kojima su X (bivši Twitter), Spotify, Downdetector i mnoge druge platforme. Korisnici su širom sveta prijavljivali da ne mogu da se prijave, osveže sadržaj ili koriste osnovne funkcije ovih servisa.

Prema prvim informacijama, uzrok problema je povezan sa infrastrukturom Cloudflare-a, jedne od najvećih kompanija koja obezbeđuje sigurnost i ubrzanje internet saobraćaja. Kada ovakav servis padne, posledice se osećaju globalno – od društvenih mreža do servisa za plaćanje i zabavu.

Incident je počeo u jutarnjim časovima 5. decembra 2025. godine i brzo se proširio, izazvavši lavinu prijava korisnika na svim kontinentima. Portali prenose da je u jednom trenutku čak 20% internet sajtova imalo poteškoće u radu.

Iako su tehnički timovi reagovali i rade na otklanjanju problema, korisnici i dalje prijavljuju povremene prekide i nemogućnost korišćenja aplikacija. Očekuje se da će u narednim satima biti poznato više detalja o uzroku i trajanju pada.

Autor: Dalibor Stankov