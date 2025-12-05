AKTUELNO

Zašto nove gume imaju pruge u boji na gaznom sloju?! Mnogi vozači ne znaju značenje, a odgovor je jednostavan

Jedna od karakteristika novih guma za vozila su obojene pruge na gaznom sloju. Mnogi vozači se pitaju da li te pruge imaju neko posebno značenje i da li utiču na performanse gume.

Odgovor je jednostavan, pruge služe prvenstveno za logistiku proizvođača, a vozači ih najčešće primete tek prilikom kupovine.

Šta pruge zapravo znače?

Prvo i osnovno – pruge pokazuju da su gume nove i neiskorišćene. Kada krenete u vožnju, boje brzo nestaju s površine gume i ne ostavljaju nikakav uticaj na vožnju ili performanse.

Pruge različitih boja, poput žute, crvene, plave ili roze, koriste proizvođači za organizaciju proizvodnje i distribucije. Na taj način se lako može odrediti:

za koje tržište ili zemlju je guma namenjena,

za kog kupca ili tip vozila je proizvedena,

da li je deo određene serije ili specifične linije proizvoda.

Foto: Pixabay.com

Broj pruga i boje

Na gumi može biti jedna ili više pruga, u zavisnosti od proizvođača i serije. Iako vozači nemaju direktnu korist od boja, one su važan alat za fabrike i distributere, jer pomažu u praćenju i kontroli kvaliteta tokom skladištenja i transporta.

Ako primetite obojene pruge na novim gumama, ne brinite, to nije greška ni dodatna funkcija gume, već znak da je proizvod svestan kontrole kvaliteta i spreman za tržište. Nakon prve vožnje, pruge nestaju, ali guma ostaje potpuno funkcionalna i spremna za bezbednu vožnju.

