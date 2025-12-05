AKTUELNO

Evropska komisija surovo kaznila Ilona Maska: Društvena mreža X mora da plati 120 miliona evra!

Foto: Tanjug AP/Susan Walsh

Evropska komisija izrekla je kaznu od 120 miliona evra društvenoj mreži X u vlasništvu Ilona Maska, zbog kršenja propisa Evropske unije o digitalnim uslugama.

Kazna je rezultat dvogodišnje istrage sprovedene u okviru Zakona o digitalnim uslugama (DSA), koji obavezuje platforme da preuzmu veću odgovornost za zaštitu korisnika i uklanjanje štetnog ili nezakonitog sadržaja.

Tri kršenja propisa

Komisija je navela da je X prekršio tri ključna pravila:

Manipulativni dizajn plavih znački za verifikaciju, koji je korisnike izlagao prevarama i manipulacijama.

Foto: Tanjug AP/Rick Rycroft

Nepotpuna baza oglasa, koja nije ispunila zahteve transparentnosti.

Onemogućen pristup istraživačima javnim podacima, što je protivno zakonskim obavezama.

Političke posledice

Odluka Brisela mogla bi da izazove negativne reakcije u Sjedinjenim Američkim Državama. Administracija predsednika Donalda Trampa već je kritikovala evropske regulative i pretila odmazdom u slučaju da američke tehnološke kompanije budu kažnjene.

