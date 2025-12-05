Otkrivena egzoplaneta TOI-3884b: Orbitira pod neobjašnjivim uglom

Mreža moćnih teleskopa na Zemlji zabeležila je retke događaje tranzita preko zvezdanih pega kod TOI-3884b, otkrivajući hladnija područja na površini zvezde i brze promene povezane sa njenom rotacijom.

Kombinujući višebojne opservacije tranzita sa višemesečnim nadgledanjem sjaja visoke kadence, istraživači su precizno odredili period rotacije zvezde. Ova merenja su im omogućila da mapiraju geometriju sistema — i ono što su otkrili bilo je iznenađujuće: orbita planete je neverovatno nagnuta u odnosu na rotaciju zvezde.

Da bi proučili trenutke kad planeta prelazi preko zvezdinih pega, istraživači su se oslonili na multikolorne instrumente MuSCAT3 i MuSCAT4 postavljene na dvometarske teleskope Opservatorije Las Kumbres (LCO).

Tokom februara i marta 2024. godine, zabeležena su tri posebna tranzita i jasno su identifikovani signali koje je planeta proizvodila prelazeći preko tamnih regiona na zvezdi. Način na koji se signal menjao sa bojom dao je dragocene informacije o temperaturi zvezdanih pega.

Analiza svetlosnih krivih pokazala je da su zvezdane pege otprilike 200 K hladnije od okolne površine (3150 K) i da pokrivaju oko 15% vidljive površine zvezde.

Te tri opservacije tranzita su takođe pokazale suptilne razlike u obliku svojstava prelaska preko pega. Pošto su se ove promene desile u relativno kratkom periodu, više su u skladu sa rotacijom zvezde nego sa evolucijom samih zvezdanih pega.

Praćenje sjaja radi merenja rotacije zvezde

Da bi potvrdili ovu ideju, istraživači su izveli prošireni fotometrijski program monitoringa pomoću mreže jednometarskih teleskopa LCO širom sveta.

Od decembra 2024. do marta 2025. godine, pratili su sjaj zvezde nekoliko puta svake noći i identifikovali regularne, ponavljajuće varijacije. Ova merenja su im omogućila da utvrde, prvi put, da zvezda dovršava punu rotaciju za 11,05 dana.

Veoma nagnut planetarni sistem

Period rotacije se poklapao sa pomeranjima položaja zvezdanih pega iz podataka o tranzitu, što je omogućilo da sastave trodimenzionalni plan sistema.

Analiza je pokazala da se osa rotacije zvezde i orbitalna osa planete razilaze za otprilike 62 stepena, što znači da TOI-3884 ima veoma nagnutu planetarnu orbitu.

Takva ekstremna neslaganja su obično povezana sa prošlim interakcijama sa masivnim planetama ili zvezdanim saputnicima — ali u ovom slučaju nisu pronađeni, što čini TOI-3884 naročito zanimljivim sistemom za proučavanje.

