Apsurd iz Pompeje: Neki robovi jeli su bolje od mnogih slobodnih građana

Nova arheološka otkrića pokazala su da su neki stari rimski robovi u Pompeji jeli bolje od običnih građana, saopštilo je Ministarstvo kulture Italije.

Kako je navedeno, na prvom spratu vile u Ćivita Đulijani pronađene su amfore sa boranijom i velika činija sa voćem, uključujući kruške i jabuke, što sugeriše da su robovi imali poboljšanu ishranu kako bi održali produktivnost, preneo je Rojters.

Dok su živeli u malim, vlažnim ćelijama od 16 kvadratnih metara u prizemlju, često deljenim sa još dve osobe i punim pacova, njihova hrana je bila znatno bogatija od osnovne ishrane radničke klase, zasnovane uglavnom na pšenici.

- Moglo bi da se desi da su robovi vila oko Pompeje bili bolje hranjeni od mnogih, formalno, slobodnih građana, čije porodice nisu imale minimum za život - navelo je resorno ministarstvo.

Direktor Arheološkog parka Pompeja Gabrijel Zaktrigel rekao je da nalazi otkrivaju "apsurdnost drevnog robovlasništva".

Pompeja, nekada prosperitetan grad blizu Napulja, uništena je erupcijom Vezuva 79. godine nove ere, ali su ostaci grada sačuvani vekovima pod slojem pepela i lave.

