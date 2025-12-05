Jutjub uvodi novu funkciju: Ljudi su je dugo tražili, a sada je konačno stigla

Jutjub sluša korisnike i zvanično uvodi "Recap", svoju verziju popularnog Spotify Wrapped pregleda godine.

Ova funkcija će vam kroz personalizovane kartice "ispričati" kako ste koristili platformu tokom proteklih 12 meseci.



Počev od danas, Jutjub "Recap" će koristiti vašu istoriju gledanja i napraviti do 12 kartica koje prikazuju omiljene kanale, teme i navike praćenja sadržaja. Format je jasno inspirisan Spotify Wrapped kampanjom, koja je postala viralni godišnji ritual za ljubitelje muzike.



Jutjub Music je prošle nedelje dobio svoju verziju, ali popularni jutjuberi već neko vreme traže da se isti pristup primeni i na video sadržaj. Jutjub potvrđuje da "Recap" od danas stiže korisnicima u Severnoj Americi, dok će se globalno širiti "tokom ove nedelje", u zavisnosti od jezika.

Na mobilnim uređajima funkcija će se pojaviti na karticama "Home" ili "You", dok će korisnici desktopa moći da joj pristupe na youtube.com/recap kada postane dostupna na njihovom nalogu.

Autor: D.Bošković