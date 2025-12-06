AKTUELNO

Extra

Najbizarniji zakoni sveta: Od zamoraca i svinje do žvakaće gume!

Izvor: Pink.rs/Net.hr, Foto: Pixabay.com ||

Svet je pun neobičnih i bizarnih zakona koji su nastali iz specifičnih kulturnih, istorijskih ili društvenih okolnosti. Iako deluju neverovatno, mnogi od njih i dalje važe i primenjuju se u praksi.

Švajcarska – zamorci u paru U Švajcarskoj je zakonom zabranjeno držati samo jednog zamorca. Smatra se da ove životinje pate ako su same, pa zakon nalaže da uvek budu u paru.

Singapur – zabrana žvakaće gume U Singapuru je zabranjeno žvakanje žvakaće gume, osim u medicinske svrhe. Ova mera uvedena je kako bi se očuvala čistoća javnih prostora.

Francuska – svinje moraju imati ime Francuski zakon propisuje da svaka registrovana svinja mora imati ime. Tradicionalno, mnoge dobijaju ime „Napoleon“, što izaziva osmehe turista.

Kanada – zabrana plaćanja sitnim novcem U Kanadi je ilegalno platiti veće račune isključivo sitnim kovanicama. Na primer, ne možete da platite 50 dolara u centima – zakon štiti od zloupotreba i nepotrebnog komplikovanja transakcija.

Ovi zakoni možda deluju smešno ili besmisleno, ali u zemljama gde važe imaju svoje opravdanje – bilo da je reč o zaštiti životinja, održavanju reda ili očuvanju tradicije.

Autor: Dalibor Stankov

