Dobro pregledajte stare ukrase za jelku, neki sada vrede i do 1.000 evra: Evo od čega biste mogli odlično da zaradite

Ukrasi za jelku često se nasleđuju. S kolena na koleno, što se kaže. Danas se ti dekorativni predmeti izrađuju u svim mogućim oblicima i sve što zamislite može da postane stvarnost, ali i u ovom slučaju postoje neke stvari od sentimentalne vrednosti koje s razlogom brižljivo čuvamo.

Možda je to kugla sa lepim aplikacijama i šarama, koju je, pre ko zna koliko decenija, napravio vešt majstor, a naša baka je ugledala u izlogu i pomislila da bi bila savršen ukras za božićno drvo... Od tada je stalni član familije, koji na svetlost dana izlazi u decembru, kada obično kitimo jelku.

Tako je kutija sa ukrasima postala pravo porodično blago, koje se s godinama dopunjavalo raznobojnim kuglicama, lampicama i ostalim sitnicama. Kako navodi express.co.uk, neki od tih predmeta mogli bi da imaju još vrednosti osim sentimentalne. Proverite svoju kolekciju, možda se baš u njoj nalaze ova kugla nemačke izrade, figura Belšnikela ili svetleće kočije lampice iz limitirane "Pepeljuga" edicije...

Ako ovih dana krstarite platformom eBay, velika je verovatnoća da ste negde ugledali i oglase za prodaju raritetnih nemačkih kugli različitih veličina, Antique German Kugel, izrađenih početkom ili sredinom prošlog veka, čiji vlasnici traže 300, 600, 800, pa i 1.000 evra. Njihov glamurozni metalni izgled potiče od ogledala u unutrašnjem delu, svojevrsnog pogleda u prošlost, koji budi nostalgiju.

Zamislite neki beli Božić, kuće okovane snegom skoro do krova, blagu svetlost koja dopire iz kamina ili sveća i reflektuje se na tim savršenim primercima davno nestalog zanata... "Sa njihovom finom patinom ostali ukrasi se ne mogu meriti", kaže Krejg MekManus, kolekcionar koji poseduje oko 400 nemačkih kugli, ili kugela, da ih nazovemo originalnim imenom.

Na ceni je i figura Deda Mraza Belšnikela, bića iz germanskog folklora koje donosi božićne poklone. Mitska kreatura (koju ne treba mešati sa Krampusom jer je ipak u ljudskom obličju), odevena je u krzno i posećuje decu tokom praznika. Ako nisu bila dobra, u čarapama će, umesto darova, zateći ugalj.

Ovi ukrasi za jelku i danas se prave, a najvredniji su primerci iz 19. veka, čija cena na najvećim aukcijskim internet platformama premašuje 1.000 evra. Najmanje figure, dugačke jedva kao prst, vrede oko 300 evra.

Pedesetih i šezdesetih godina, u Zapadnoj Evropi bile su veoma popularne "šljašteće" jelke sa granama od aluminijumskih iglica. Proverite na tavanu, možda u nekoj staroj, prašnjavoj kutiji imate baš takav raritet... U zavisnosti od stanja i visine, koštaju od 300 do 700 evra, a pasionirani kolekcionari ne žale da plate i više.

Izbor svetlosnih ukrasa danas je zaista ogroman, ima ih u svim bojama i oblicima, ali "Vintage Cinderella Pifco Lights", retro lampice u obliku kočija iz bajke o Pepeljugi, stvarno su nešto posebno. Krasile su jelke u šestoj i sedmoj deceniji prošlog veka, a ako posedujete neki primerak, ako ste imali sreće da vam rodbina iz dijaspore pošalje baš takve, danas za njih možete dobiti i 500 evra, koliko traže na eBay platformi.

Unikatni ukrasi za jelku Panaura i Jewel Brite iz šezdesetih veliki su hit u kolekcionarskom svetu. Lagane plastične "suze" raznih boja i diorame, trodimenzionalni modeli stvarnog ili fiktivnog prizora, i te kako su na ceni – neke koštaju 80 evra, a neke i 200.

Autor: Marija Radić