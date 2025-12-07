AKTUELNO

Danas slavimo Svetu velikomučenicu Ekaterinu: Kako bi upoznale ljubav svog života žene moraju da urade JEDNU STVAR

Danas slavimo velikosvetumulenicu Ekaterinu Aleksandrijsku.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava Svetu velikomučenicu Ekaterinu Aleksandrijsku. Njoj je Isus darovao prsten u viziji.

Dar koji je u viziji dobila od Isusa, shvatila je kao znak da život posveti Bogu. Prema hrišćanskom predanju, car Maksencije je okupio 50 mudraca i sazvao raspravu o veri.

Tu je svoje znanje pokazala Ekaterin i odnela pobedu. Nakon careve naredbe da se svi mudraci spale, Ekatarina ih ubedi da prihvate Hristovu veru, nakon čega je mučena do smrti.

Prilikom pogubljenja, umesto krvi iz tela osamnaestogodišnje Ekatarine poteklo je mleko. Mošti svetiteljke se čuvaju u manastiru Svete Katerine.

Poštujući tradiciju, pravoslavne hrišćanke se na današnji dan mole Svetoj velikomučenici Ekaterini Aleksandrijskoj, kako bi upoznale ljubav svog života. Običaj je da se narednih 40 dana izgovara sledeća molitva:

“Vrlinama kao svetlošću sunčanom si prosvetila neverne mudrace, i kao presvetli Mesec noćnim putnicima, odagnala si tamu neverja, i caricu si uverila, i zajedno sa njom i mučitelja si izobličila, bogozvana nevesto, blažena Ekaterina. Sa željom si došla u nebeski Dvorac ka prekrasnom Ženiku Hristu, i od Njega si carskim vencem uvenčana: Njemu sa Anđelima predstojeći, moli se za nas, koji slavimo preslavnu uspomenu tvoju.”

