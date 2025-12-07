Parkirala automobil, pa zatekla nesvakidašnju scenu: Neka mi se gospođa javi (FOTO)

Siguran parking je velika glavobolja za mnogih, a ono što se desilo jednoj Ani iznenadilo je mnoge jer je u pitanju zaista jedinstvena situacija.

U fejsbuk grupi "Zašto volim Zagreb" pojavila se priča o gestu jedne žene koja je oduševila Anu iz Zagreba.

"Želela bih da se zahvalim gospođi koja je zaštitila prozor na mom autu koji sam u žurbi ostavila otvoren. Gospođa je otišla u prvu prodavnicu i kupila kišobran, pa ga vezala zajedno sa kartonima. Bilo bi mi veoma drago da mi se gospođa javi kako bih mogla lično da joj se zahvalim. Još uvek postoje dragi i pažljivi ljudi", piše u objavi.

Ana je ispričala da se to dogodilo u Gradišćanskoj ulici i da je isprva pomislila da je neko obio automobil.

"Tek sam kasnije shvatila da je sve kupljeno u prodavnici. Prodavac mi je rekao da je gospođa kupila kišobran i uzela kartone. Rekla sam mu da joj se zahvali ako je ponovo vidi", rekla je.

"Ima nade za ovaj svet"

Objava je izazvala veliki broj pozitivnih reakcija.

Jedan od komentara je glasio: "Ipak ima nade za ovaj svet, bravo", dok je drugi korisnik dodao da se "uvek u nevolji pojavi čovek". Potom su ljudi dodavali komentare kao što su "Zaista predivan gest", "Divno, bravo za gospođu", "Ovo je baš veliki trud, svaka čast ko god da je" i tako dalje.

"Dobro se dobrim vraća"

Slična situacija dogodila se i ranije. Pre dve godine Riječanka sa zagrebačkom adresom, Edita Kalenica, objavila je na društvenim mrežamapriču koja je ubrzo postala viralna. Edita je jednog kišnog dana slučajno ostavila otvoren prozor na automobilu, a to je shvatila tek kada je sutradan izašla iz stana.

Kada se približila autu, dočekao ju je prizor koji ju je ostavio bez reči. Videla je da joj je neko prekrio prozor kako auto ne bi bio poplavljen.

"Tog jutra kada sam došla do svog automobila i videla toliki trud da mi se prozor zaštiti, nisam mogla da verujem. Prozor je ostao otvoren, kiša je padala bez prestanka, naravno da sam sve uslikala i objavila u jednoj zagrebačkoj grupi", ispričala je tada.

Lep gest u Zagrebu

"Želela sam da pohvalim dobročinitelja i ujedno ga pronađem da ga častim nekom sitnicom. Jedna gospođa mi se javila privatno i rekla da je to nešto što bi svako uradio, s čim se ja ne bih uvek složila. Možda baš ovakve javne pohvale nekoga podstaknu da jednom prilikom i sam uradi neku dobru sitnicu tokom dana - svakako će biti ispunjen i srećan. Dobro se dobrim vraća", dodala je.

Autor: Marija Radić