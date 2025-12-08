Skriveno blago Nemanjića: Da li stotine sanduka zlata čekaju u pećini kod Čačka?

Legenda o blagu Nemanjića skrivenom u pećini Sokolici na planini Ostrici kod Čačka već decenijama intrigira meštane i zaljubljenike u istoriju. Prema narodnom verovanju, Srbi su se povlačeći pred Turcima kroz nepristupačne predele nosili stotine sanduka punih zlata i srebra, koje su morali da sakriju.

U potragu za krunom cara Dušana šumovitim stazama uputili su se mnogi, ali niko je nije pronašao. Zato se legenda nikada ne završava – jer pojedinci veruju da će baš oni biti te sreće.

Misteriozna pećina

Meštani sela Ostra kažu da su pokušavali da uđu u pećinu, ali su se brzo vraćali kućama. „Teren je nepristupačan, pećina se suzila i kroz nju sada mogu da prođu samo najspretniji. Priča se da izlazi na Rudniku, ali to niko nije proverio. Ako blago postoji, onda je izuzetno dobro skriveno. Legenda kaže da ga čuva ogromna zmija“, rekao je ranije Miroslav Anđelić iz Ostre.

O blagu je pisao i Čedomilj Mijatović u romanu „Rajko od Rasine“ davne 1892. godine, opisujući „mitsku planinu, punu pećina, zmija i izvora“ u kojoj se krije riznica srpskih srednjovekovnih vladara.

Arheološko nalazište

Pećina na Ostrici nije samo predmet legendi – ona je i značajno arheološko nalazište. Iznad nje se nalazi vizantijsko utvrđenje Sokolica iz 5. veka, sa osmatračnicom i puškarnicom koje gledaju na ceo sliv Zapadne Morave.

„Najstariji ostaci ovde potiču iz bakarnog doba, oko 2000. godine pre nove ere. Prvi tragovi života utvrđeni su tokom bronzanog doba, pa je Sokolica jedno od najinteresantnijih istorijskih nalazišta u ovom kraju“, rekla je Delfina Rajić, direktor Narodnog muzeja u Čačku.

Turistički potencijal

Svake godine kroz selo Ostra prođe na desetine zaljubljenika u prirodu i istoriju, a oni najsmeliji okušaju se u potrazi za blagom. „Viđali smo ih da nose alat, spremaju se za kopanje. Kako su prošli – niko ne zna. Možda je neko i našao blago i ćuti“, kroz osmeh dodaje Miroslav.

