VOZAČI, OPREZ: Ako vam se upali OVA lampica u toku vožnje, ODMAH ugasite auto - Automehaničar otkriva zašto

Vozači često ignorišu lampice na kontrolnoj tabli, ali jedna od njih može značiti ozbiljan problem koji zahteva hitnu reakciju. Prema rečima stručnjaka, ako se upali lampica za bateriju dok vozite, trebalo bi odmah da stanete i proverite u čemu je problem – jer nije uvek stvar samo u bateriji!

Jutjuber i automobilski ekspert Skoti Kilmer upozorava da ova lampica često signalizira kvar alternatora, ključnog dela koji puni bateriju i napaja električne sisteme u vozilu. Ako je problem u alternatoru, nastavak vožnje može dovesti do toga da se automobil potpuno ugasi, ostavljajući vas na putu bez mogućnosti pokretanja motora.

Iako postoje brojne lampice na kontrolnoj tabli, Kilmer je ovog puta posebno istakao upravo onu za bateriju.

Ako se lampica upali tokom vožnje - stanite

On tvrdi da je naziv ove lampice "obmanjujući", jer su stariji automobili imali oznaku "ALT", koja je jasno upozoravala na problem sa alternatorom – delom koji omogućava punjenje baterije dok motor radi.

Ako se lampica baterije upali tokom vožnje, to znači da baterija ne dobija dovoljno struje, što može dovesti do prestanka rada svih električnih sistema u automobilu, uključujući i motor. U tom slučaju, Kilmer savetuje da odmah stanete i utvrdite u čemu je problem pre nego što nastavite put.

Šta kada se lampica upali dok je auto u leru?

S druge strane, ako se lampica upali dok je automobil u leru, a ugasi se čim krenete, to je znak da je baterija oslabljena, ali još uvek funkcionalna. U tom slučaju, možete voziti još neko vreme pre nego što je potrebno da je zamenite.

"Nemojte odmah kupovati novu bateriju samo zato što se lampica upalila – najčešće nije problem u bateriji, već u alternatoru", upozorava Kilmer.

"Check engine" lampica

Ovo nije jedini savet koji je dao vozačima. Ranije je govorio i o lampici "check engine", ističući da, ako se ona povremeno pali i gasi, obično nije u pitanju ozbiljan problem i ne treba odmah paničiti.

"Video sam ljude kako troše hiljade dolara pokušavajući da pronađu problem u automobilu", rekao je, napominjući da mnogi vlasnici vozila bez potrebe menjaju delove koji nisu pokvareni.

Ipak, organizacija RAC savetuje da, ako se upali lampica "check engine", što pre odvezete vozilo na dijagnostiku, jer može ukazivati na potencijalno ozbiljan kvar.

Autor: Iva Besarabić