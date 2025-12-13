WhatsApp uvodi najbolje funkcije do sada: Praznično ažuriranje raznelo internet – korisnici oduševljeni!

WhatsApp je uoči praznika predstavio paket novih funkcija koje su odmah izazvale oduševljenje korisnika širom sveta. Pametnije poruke za propuštene pozive, interaktivni stikeri, kreativni AI alati i pregledniji način upravljanja medijima samo su deo novog ažuriranja.

Pametnije poruke za propuštene pozive

Jedna od najvećih novina odnosi se na propuštene pozive – umesto klasične govorne poruke, sada se može ostaviti kratka audio ili video poruka, automatski prilagođena tipu poziva. Sve funkcioniše kroz jedan dodir, pa je lakše ostati u kontaktu čak i tokom praznične gužve.

Unapređeni grupni razgovori

Grupni razgovori dobili su nove opcije: učesnici mogu da šalju brze reakcije tokom razgovora, bez prekidanja sagovornika. Kod video poziva sada se jasno ističe osoba koja trenutno govori, što znatno olakšava praćenje.

Kreativni AI alati

Meta je u WhatsApp uvela AI alatke koje donose potpuno novi kreativni nivo komunikacije. Poboljšani generator slika pravi upečatljive fotografije idealne za čestitke i objave, a dostupna je i opcija pretvaranja običnih fotografija u kratke animirane snimke – sve direktno u aplikaciji.

Novi prikaz multimedije

Velike promene stigle su i u prikazu multimedije. Novi odeljak „Mediji“ grupiše sve poslate slike, video-snimke, dokumente i linkove na jednom mestu, olakšavajući snalaženje na WhatsApp-u, posebno preko računara. Linkovi se sada prikazuju u sažetom obliku, pa razgovor izgleda urednije i preglednije.

Status i Kanali na višem nivou

Korisnici Statusa dobili su dodatne mogućnosti – uz stikere, pesme i pitanja, sada postoje i interaktivni elementi koji reaguju na dodir, što objavama daje potpuno novi nivo zabave i angažovanja. Za kreatore na Kanalima uvedene su alatke za komunikaciju u realnom vremenu. Vlasnici kanala mogu odmah dobiti povratne informacije publike kroz pitanja i druge interaktivne opcije, što Kanale pretvara u prostor za dvosmernu komunikaciju, a ne samo za objave.

Autor: Dalibor Stankov