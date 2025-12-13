AKTUELNO

ŠOK U JADRANSKOM MORU: Ribari u šoku kad su videli STVORENJE koje je IZAŠLO IZ VODE, ništa im nije bilo jasno (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs/Dnevnik.hr, Foto: Pixabay.com ||

Svetska mora kriju razne tajne koje tek treba otkriti, a Jadransko more nije izuzetak, bar ako je suditi po objavi kanala Morski Vlaj i njihovom misterioznom ribari https://kurir.rs/tag/28614/ulov.

Kanal prenosi radne scene s mora i deli ih sa svojih 30.000 pratilaca, ali se jedan video posebno izdvaja u moru drugih. Ovaj snimak je pogledan više od dva miliona puta, a sve zahvaljujući neobičnom morskom stvorenju.

Pošto ni sami ribari nisu znali o kojoj vrsti ribe je reč, njena neobična srebrna boja i sjaj ostavili su utisak kao da je u pitanju neki dizajnerski kaiš koji je preplivao Jadran. Njeno latinsko ime je Lepidopus caudatus, poznata je u Hrvatskoj pod nazivom zmijičnjak repaš, a može narasti i više od dva metra.

Iako ne izgleda tako, ova riba je jestiva, a predstavlja tradicionalnu hranu naroda Maori sa Novog Zelanda, gde je poznata pod imenom pāra.

Riba se inače nije često lovila, već se koristila kao dopunska hrana kada bi se jata ovih riba nasukala na obalu, što je posebno uobičajeno u pojedinim delovima Novog Zelanda. Zanimljivo je videti kako je ova vrsta pronašla put do Jadranskog mora, a svaka čast ribarima koji su je vratili u more i omogućili joj da nastavi svoju avanturu.

