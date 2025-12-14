Ko je lepa Ružica sa stare 'hiljadarke'? U bivšoj Jugoslaviji su je obožavali, a muž je krio njeno pravo poreklo

Novčanica od 1.000 dinara, poznata kao „siva golubica“, pojavila se 1975. godine i ubrzo postala simbol moći Jugoslavije. Ko je Ružica, žena na ovoj novčanici? Evo odgovora!

Hiljadarka iz 1975. godine, poznata kao „siva golubica“, bila je simbol moći Jugoslavije.

Lik žene sa novčanice inspirisan je suprugom autora, akademskog slikara Andreje Milenkovića.

Ružica je tek kasnije saznala da je njen portret postao najidealnija žena Jugoslavije.

Uoči Dana republike 1975. godine pojavila se nova novčanica od 1.000 dinara, brzo prozvana „siva golubica“ zbog nijansi boje koje su je činile posebnom. Kada je izašla iz štamparije vredela je 55 američkih dolara, a u nju se klela cela Jugoslavija.

Do povlačenja iz opticaja 1989. godine njena vrednost spala je na svega 10 para. Ipak, ova hiljadarka ostala je upamćena ne samo po dizajnu akademskog slikara Andreje Milenkovića, već i po liku žene koja je krasila novčanicu – njegove supruge Ružice.

Njena priča, od prvobitne povređenosti do ponosa, otkriva emotivnu pozadinu jedne od najpoznatijih novčanica bivše države.

Idejno i likovno rešenje uradio je akademski slikar i grafički dizajner Andreja Milenković, svetski priznati minijaturista i jedini profesionalni kreator poštanskih markica koje je SFRJ izdavala. Iz njegovog studija izašli su i znak Beogradskog sajma i OEBS-a u Beogradu, likovna rešenja za Zimske olimpijske igre u Saporou i Mediteranske igre u Splitu, kao i više od tri stotine grafičkih i likovnih rešenja za sportske i druge događaje u svetu i tadašnjoj državi. Jedno vreme bio je i predsednik ULUPUDS.

Zanimljivo je da je, bar u numizmatičkom svetu, ova novčanica i dalje u opticaju. Na sajtovima koji se bave prodajom starog novca i kovanica često se mogu naći primerci popularne "sive golubice", a njena vrednost približna je današnjem dinaru u istom apoenu.

Čuvenu "hiljadarku" prati i legenda da za 15 godina postojanja nikada nije falsifikovana jer je čini više od 40.000 linija sivih nijansi, navodi Danas.rs. A ko je žena na njoj? Dugo se o tome ništa nije znalo...

Inspiraciju za lik devojke koja u ruci drži grozd, a iza nje se vidi kombajn kako žanje pšenicu, Andreja Milenković je pronašao u svojoj supruzi Ružici. Jovan Hadži-Kostić, simbol satirične književnosti i kritičkog novinarstva, u svojoj antologijskoj rubrici istakao je da je dama sa (tad još nove) "hiljadarke" – najidealnija žena Jugoslavije. Pomenimo i da je Ružičin otac bio proslavljeni fudbaler i selektor Milorad Arsenijević Balerina.

"O svemu tome pojma nisam imala. Pozirala sam Andreji uverena da će mi, kako je obećao, izraditi portret. I umesto da dobijem sliku koja bi bila samo moja, dobila sam izmenjen lik na novčanici koju – svako može da ima. Bila sam, tada, povređena. Kasnije, postala sam ponosna što je to Andrijino delo", rekla je Ružica, a prenosi index.hr.

"Događalo mi se da mi ljudi s kojima se upoznam kažu: 'Vi me na nekog podsećate'. Znala sam da to nije otrcana fraza, ali, naravno, nikad nisam htela da objašnjavam gde su me to videli i na koga ih podsećam. Bilo bi teško objasniti: ljudi mahom u novac gledaju kao u vrednost, a ne kao u grafički izraz."

"Pobedio sam u jakoj konkurenciji. Kada su me pitali čiji je to lik, rekao sam – obične, zdrave žene, seljanke. Jer u internom takmičenju bio je zahtev da na novčanici bude motiv iz poljoprivrede, vezano za Zeleni plan, da bude opštejugoslovenski, dakle, da ne bude u nošnji. Tražio sam takav i došao na ideju da modifikujem lik svoje žene", ispričao je svojevremeno Andreja Milenković, koji je preminuo 2005. godine u Beogradu.

Autor: A.A.