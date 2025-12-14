Otac i sin godinama jeli u restoranima, a račun nikad nisu platili: Sad im je sve došlo glave, čeka ih muka

Policija u francuskom gradu Tulonu okončala je višegodišnju prevarantsku aktivnost oca i sina. Naime, njih dvojica su, kako navodi portal "Ici Provence", za tri godine prevarili oko 100 restorana, ostavljajući za sobom račune koje nikada nisu platili.

Motiv, čini se, nije bio zadovoljavanje gladi, niti socijalno uslovljeni motivi, po sredi je očito bila hirovitost i čisti bezobrazluk.

Naime, dvojac je pokazao impresivan nivo ukusa i stila, svaki put su naručivali kompletan servis i sva tri uobičajena sleda: predjelo, glavno jelo, desert i dobro vino, a računi su se obično kretali između 80 i 150 evra.

Kad bi došlo vreme za plaćanje, nastupala je njihova poznata “finta”. Očeva kartica bi odjednom “prestala da radi”, a uz sve uljudne manire tvrdili su da žele da plate, ali im tehnički problemi to onemogućavaju.

Otac bi potom poslao sina do bankomata, ali gle čuda, ni tamo kartica nije radila. U znak dobre volje, ostavljali bi ličnu kartu ili karticu zdravstvenog osiguranja kao "garanciju", uz obećanje da će se vratiti i sve regulisati. No, nikad se ne bi vratili, a račun je ostajao nepodmiren.

Zanimljivo je reći da restorane nisu birali slučajno: otac je temeljno istraživao recenzije na internetu, tragajući za lokalima sa visokom ocenom ljubaznosti i gostoprimstva. I zaista, mnogi vlasnici su se ophodili ljubazno s njima, poverovali im do trenutka kada su shvatili da su prevareni.

Dodatni štos? Otac bi posle svakog “izgubljenog” dokumenta prijavio krađu i dao da se izradi novi, kako bi mogao ponoviti prevaru.

Iako većina prevarenih ugostitelja nije podnosila prijave, glasine o prevarantima su se počele širiti unutar lokalne zajednice restoratera. Nakon izvesnog vremena su informacije stigle i do policije i istraga je započela.

Nakon višemesečnog rada, policija je uspela da identifikuje i uhapsi gurmanski dvojac prevaranata, pa će račun - podebljano - platiti u sudskom epilogu.

Autor: Marija Radić