Šok otkriće naučnika! Ovo evropsko poluostrvo se okreće u smeru kazaljke na satu: Milimetar po milimetar ka sudaru

Pirinejsko poluostrvo, poznatije kao i Iberijsko, na kojem se nalaze Španija i Portugal, se okreće, brzinom puža, ali se ipak okreće. U kom pravcu? U smeru kazaljke na satu. Razlog? Sudar dve ogromne zemljine ploče.

To je utvrdio geolog Asier Madarieta sa Univerziteta Baskije zajedno sa svojim timom. Madarieta i njegove kolege analizirali su podatke o zemljotresima i satelitske podatke iz zapadnog Sredozemlja.

Cilj im je bio da preciznije opišu aktivnu granicu između Evroazijske i Afričke ploče. Njihova studija objavljena je u stručnom časopisu "Gondwana Research".

Milimetar po milimetar ka međusobnom sudaru

Istraživači su kombinovali polja napona iz podataka o zemljotresima sa poljima deformaciјe; ona su zabeležena putem preciznih satelitskih merenja od kraјa 1990-ih. To im јe omogućilo da utvrde stepen do kog јe Zemljina kora kompresovana i deformisana između јužne Španiјe i severozapadne Afrike. Madarieta obјašnjava: Evroaziјska i afrička ploča se pomeraјu јedna prema drugoј za nekoliko milimetara godišnje. To dovodi do stalnog napona duž granice ploča.

Upravo te tenziјe utiču na Pirinejsko poluostrvo na takav način da se Španiјa i Portugal sporo okreću u smeru kazaljke na satu, piše Bild.

Broјni manji zemljotresi se dešavaјu na samom Iberiјskom poluostrvu. Tektonske strukture koјe ih uzrokuјu јoš uvek nisu u potpunosti shvaćene. Novi podaci bi trebalo da pokažu u koјim oblastima јe potrebno detaljno geološko i geofizičko mapiranje kako bi se identifikovali rasedi i procenio njihov pravac kretanja, kao i potenciјalna magnituda zemljotresa.

Autor: Marija Radić