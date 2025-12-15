AKTUELNO

Extra

Šok otkriće naučnika! Ovo evropsko poluostrvo se okreće u smeru kazaljke na satu: Milimetar po milimetar ka sudaru

Izvor: Bild/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pirinejsko poluostrvo, poznatije kao i Iberijsko, na kojem se nalaze Španija i Portugal, se okreće, brzinom puža, ali se ipak okreće. U kom pravcu? U smeru kazaljke na satu. Razlog? Sudar dve ogromne zemljine ploče.

To je utvrdio geolog Asier Madarieta sa Univerziteta Baskije zajedno sa svojim timom. Madarieta i njegove kolege analizirali su podatke o zemljotresima i satelitske podatke iz zapadnog Sredozemlja.

Cilj im je bio da preciznije opišu aktivnu granicu između Evroazijske i Afričke ploče. Njihova studija objavljena je u stručnom časopisu "Gondwana Research".

Milimetar po milimetar ka međusobnom sudaru

Istraživači su kombinovali polja napona iz podataka o zemljotresima sa poljima deformaciјe; ona su zabeležena putem preciznih satelitskih merenja od kraјa 1990-ih. To im јe omogućilo da utvrde stepen do kog јe Zemljina kora kompresovana i deformisana između јužne Španiјe i severozapadne Afrike. Madarieta obјašnjava: Evroaziјska i afrička ploča se pomeraјu јedna prema drugoј za nekoliko milimetara godišnje. To dovodi do stalnog napona duž granice ploča.

pročitajte još

Naređena evakuacija u velikom američkom gradu, POPUSTILA BRANA: Delujte brzo da biste zaštitili svoj život

Upravo te tenziјe utiču na Pirinejsko poluostrvo na takav način da se Španiјa i Portugal sporo okreću u smeru kazaljke na satu, piše Bild.

Broјni manji zemljotresi se dešavaјu na samom Iberiјskom poluostrvu. Tektonske strukture koјe ih uzrokuјu јoš uvek nisu u potpunosti shvaćene. Novi podaci bi trebalo da pokažu u koјim oblastima јe potrebno detaljno geološko i geofizičko mapiranje kako bi se identifikovali rasedi i procenio njihov pravac kretanja, kao i potenciјalna magnituda zemljotresa.

Autor: Marija Radić

#Naučnici

#Zemlja

#okretanje

#otkriće

#pirinejsko ostrvo

POVEZANE VESTI

Hronika

Lančani sudar na Pančevačkom putu: Stvaraju se gužve u smeru ka Beogradu

Domaći

Preokret: Aneli priznala da je Biljana izdala kao ženu i povredila, pa poslala Baji specijalan pozdrav! (VIDEO)

Društvo

NOĆAS NE ZABORAVITE DA POMERITE KAZALJKE NA SATU: Počinje zimsko računanje vremena!

Hronika

UDES NA PANČEVCU U SMERU KA GRADU: Nema povređenih, bez zastoja u saobraćaju

Hronika

Ne koristite Miloš Veliki: Lančani sudar na auto-putu u smeru ka Čačku, sve stoji

Hronika

LANČANI SUDAR 5 AUTOMOBILA I AUTOBUSA: Kolaps na Pančevačkom putu, među povređenima ima i dece