BOLESTI, MISTERIJA GLUVOĆE I PORODIČNA TAJNA: Šta se krije analize DNK Betovenove kose - ŠOK OTKRIĆE

Skoro dva veka nakon smrti čuvenog kompozitora Ludviga van Betovena, tim naučnika je ispunio njegovu želju - da otkrije uzroke bolesti koje su ga mučile celog života.

Genetskom analizom autentičnih pramenova njegove kose, istraživači su došli do iznenađujućih otkrića o njegovoj smrti, ali i do šokantne porodične tajne.

Poznato je da je jedan od najvećih muzičara u istoriji postao funkcionalno gluv do sredine 40-ih. Ali to nije bila njegova jedina muka. Od 22. godine patio je od jakih bolova u stomaku i hronične dijareje, a šest godina pre smrti pojavili su se prvi znaci bolesti jetre. U svom testamentu, napisanom četvrt veka pre smrti, Betoven je zamolio svoju braću da javno objave detalje njegovog stanja kako bi svet, bar posle njegove smrti, razumeo njegovu patnju, piše "Sajens alert".

Tim istraživača je odlučio da ispuni ovu želju koristeći tehnologiju o kojoj kompozitor nikada nije mogao ni da sanja.

"Naš primarni cilj bio je da rasvetlimo Betovenove zdravstvene probleme, koji su uključivali progresivni gubitak sluha, počevši od sredine do kraja dvadesetih godina i na kraju dovodeći do toga da je funkcionalno ogluveo do 1818. godine", objasnio je biohemičar Johanes Krauze iz Instituta Maks Plank za evolucionu antropologiju u saopštenju iz 2023. godine.

NOVI TRAGOVI O UZROKU SMRTI

Ranija forenzička istraga iz 2007. godine ukazala je na trovanje olovom kao mogućim uzrokom smrti, ali je nedavna studija, objavljena u časopisu "Current Biology" početkom 2023. godine, opovrgla tu teoriju. Ispostavilo se da pramen kose na kojem je ta teorija zasnovana uopšte nije pripadao Betovenu, već nepoznatoj ženi.

Analiza autentičnih niti, međutim, otkrila je da je kompozitor imao infekciju hepatitisa B, kao i značajnu genetsku predispoziciju za bolesti jetre, što je, u kombinaciji sa njegovom poznatom sklonošću ka alkoholu, verovatno dovelo do njegove smrti u 56. godini.

„Ne možemo definitivno reći šta je ubilo Betovena, ali sada možemo barem potvrditi prisustvo značajnog naslednog rizika i infekcije virusom hepatitisa B“, rekao je Krauze. „Takođe možemo eliminisati nekoliko drugih manje verovatnih genetskih uzroka.“

MISTERIJA GLUVOĆE I PORODIČNA TAJNA

Međutim, uprkos naprednoj tehnologiji, velike misterije ostaju nerešene. „Nismo uspeli da pronađemo definitivan uzrok Betovenove gluvoće ili gastrointestinalnih problema“, priznao je Krauze. Ali analiza genoma dala je jedno potpuno neočekivano otkriće - porodičnu tajnu skrivenu u Y hromozomu.

Upoređivanjem Y hromozoma iz Betovenove kose sa hromozomima njegovih savremenih rođaka po ocu, naučnici su pronašli neslaganje. Ovo ukazuje na vanbračnu vezu u jednoj od generacija koje su prethodile kompozitorovom rođenju.

„Ovo otkriće ukazuje na događaj vanbračnog očinstva u njegovoj očevoj liniji između začeća Hendrika van Betovena u Kampenhautu, u Belgiji, oko 1572. godine, i začeća Ludviga van Betovena sedam generacija kasnije 1770. godine, u Bonu, u Nemačkoj“, objasnio je Tristan Beg, biološki antropolog sa Univerziteta u Kembridžu.

Čini se da je nauka otkrila mnogo više nego što je sam Betoven tražio. Tajne uzroka njegove smrti i neverstva njegovih predaka sačuvane su u pramenovima kose koje su njegovi voljeni odsekli kao uspomenu na tu burnu martovsku večer 1827. godine, čekajući skoro 200 godina da budu otkrivene.

Autor: D.Bošković