Nikola objavio fotografije neobične AJKULE u Jadranu: Kad joj vidite glavu, shvatićete zašto je zovu PRASAC

Na Facebook stranici “Živi svijet Jadranskog mora” nedavno su objavljene fotografije neobičnog stvorenja, ulovljenog u zadarskom kanalu na dubini od 52 metra.

Reč je o ženki, teškoj oko sedam kilograma, koja je nakon slikanja puštena nazad u vodu.

Fotografije neobičnog stvorenja objavio je Nikola Kosanović, a reč je o prasac ajkuli (Oxynotus centrina), prepoznatljivoj po trouglastom poprečnom preseku tela i širokoj i spljoštenoj glavi. Njuška je ravna i tupa.

Ova vrsta je rasprostranjena u istočnom Atlantiku, uključujući i Sredozemno more, a sve se češće viđa i u Jadranu, gde je strogo zaštićena, prenosi Morski.hr.

Vrsta je opisana 1758. godine

Uobičajena dužina prasac ajkule je 55 centimetara, a maksimalna do 150 centimetara. Preferira da se kreće na dubinama većim od 100 metara, gde se hrani crvima, rakovima i mekušcima.

Biolog Karl Linej je opisao ovu vrstu 1758. godine. Ime Oxynotus centrina konačno je utvrđeno i prihvaćeno od strane naučne zajednice 1976. godine.

Autor: S.M.