Država daje 30.000 evra onima koji se presele u ovo selo

Italijanski gradovi koji se godinama bore sa padom broja stanovnika nude sve izdašnije podsticaje za doseljavanje. Istorijsko mesto Radikondoli u Toskani pokrenulo je program u okviru kog novim stanovnicima nudi finansijsku pomoć u vrednosti od oko 30.000 evra.

Italijanske lokalne vlasti nastavljaju borbu protiv depopulacije, a najnoviji primer dolazi iz Toskane. Mesto Radikondoli pokrenulo je prošireni program podrške za nove stanovnike, koji uključuje finansijske podsticaje za kupce i zakupce nekretnina, ali i dodatne beneficije.

Ukupna pomoć koju novi stanovnici mogu da dobiju iznosi oko 30.000 evra.

U prvoj fazi programa, koji je započet 2023. godine, građani koji su kupili napuštene kuće i obavezali se da će živeti u Radikondoliju dobijali su bespovratna sredstva do 20.000 evra. Pored toga, obezbeđivano je još oko 6.000 evra za troškove grejanja i prevoza.

Prema novim pravilima, podsticaji više nisu namenjeni samo kupcima nekretnina.

Kako je saopšteno, svi koji se dosele u Radikondoli pre početka 2026. godine i odluče da iznajme stan ili kuću imaće pravo da im opština pokriva polovinu kirije tokom prve dve godine boravka.



Gradonačelnik Radikondolija Frančesko Gvargualini izjavio je da su ove godine uvedeni i dodatni finansijski podsticaji za studente, korisnike javnog prevoza, kao i za građane koji koriste „zelenu“ energiju.

- Iz opštinskog budžeta izdvojili smo više od 400.000 evra kako bismo privukli nove stanovnike i poboljšali kvalitet života u mestu - rekao je gradonačelnik ovog mestašca uToskani.

Radikondoli je nekada imao oko 3.000 stanovnika, dok danas u tom mestu živi svega 966 ljudi. Od ukupno 450 kuća, čak oko 100 trenutno je prazno, a lokalne vlasti nadaju se da će upravo ovaj program udahnuti novi život napuštenim domovima.

Postoje i jasni uslovi za dobijanje podsticaja. Kupci nekretnina moraju da se obavežu da će u Radikondoliju živeti najmanje 10 godina, dok zakupci imaju obavezu boravka od najmanje četiri godine.

Cene nekretnina privlače pažnju

U ponudi su različite vrste nekretnina – od manjih stanova sa jednom ili dve spavaće sobe u istorijskom jezgru, do tradicionalnih toskanskih kuća okruženih vinogradima i maslinjacima. Cene manjih kuća kreću se od 50.000 do 100.000 evra.



Iako je za neke objekte potrebna adaptacija, zahvaljujući državnim subvencijama, kirije su u pojedinim slučajevima pale i na svega 200 evra mesečno.

Opštinski zvaničnici navode da je nakon pokretanja programa broj stanovnika porastao sa oko 900 na 960, što se smatra jasnim pokazateljem da mere za privlačenje porodica i mladih ljudi daju rezultate.

Slični programi širom Toskane

Primer Radikondolija deo je šire strategije u Italiji. U okviru još jednog programa pokrenutog 2024. godine, u 76 toskanskih mesta sa manje od 5.000 stanovnika nude se grantovi od 10.000 do 30.000 evra za renoviranje kuća, koji pokrivaju do 50 odsto troškova adaptacije.

Autor: D.Bošković